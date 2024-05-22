Мін’юст вимагає конфіскувати заводи з виробництва пластикових труб російського мільярдера Горіловського

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування до співвласників російської корпорації "Група Поліпластик" санкції у вигляді стягнення активів в дохід держави активів.

Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Російська корпорація "Поліпластик" – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

"Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу РФ", – наголошують в Офісі генпрокурора.

Щодо власників компанії СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ст. 110-2 КК України).

Що належить російській групі "Поліпластик" в Україні?

Російська "Група "Поліпластик" в Україні представлена компаніями ТД "Євротрубпласт", "УПГ", "Рубіжанський Трубний завод" (РТЗ), "Калуський трубний завод" (КаТЗ), "Полімертепло-Україна" та "Сучасні трубопровідні системи". Нині їх формальними власниками вказані кіпрська "Ейпіджі поліпластик груп" та Radius Systems, хоча до липня 2022 року серед співвласників напряму фігурувала російська "Група Поліпластик".

Співвласники та керівники "Поліпластика" – російські бізнесмени Мирон Горіловський та Валентин Буяновський, які також є резидентами Великої Британії. У травні 2023 року Україна запровадила щодо них санкції.

Перед цим бізнес росіян в Україні переоформили на довірену особу – Ігоря Стрільця, який впродовж років керує українськими активами російської групи і є одним із співзасновників підприємств.

Відомо, що російська групи "Поліпластик" відразу після окупації Криму у 2014 році почала працювати на території захопленого півострова. Попри це, компанія продовжує свою діяльність в Україні і заробляти на тендерах комунальних підприємств.

Російський мільярдер Мирон Горіловський та його син Лев причетні до постачання обладнання в окупований Крим в обхід європейських санкцій.

Лев Горіловский є керівником компаній, які виконують держзамовлення по забезпеченню водопостачання на півострів і беруть участь в інженерних роботах з будівництва Керченського мосту, писали Наші гроші. Він також входить до керівних органів підконтрольної уряду РФ громадської організації "Деловая Россия" і бере участь у нарадах із Путіним.

Батько Мирон Горіловський є учасником федерального "Агентства стратегічних ініціатив", наглядову раду якого очолює Путін.