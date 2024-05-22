"Укрзалізниця" підвищила вартість постільної білизни для пасажирів у півтора-два рази

АТ "Укрзалізниця" відсьогодні змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Уперше за останні п’ять років її буде проіндексовано.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Як наголосили в компанії, перед зміною вартості послуги "Укрзалізниця" замінила постільну білизну у поїздах.

Також до кінця червня буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

"Крім того, перед закупівлею нових комплектів "Укрзалізниця" провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" зміниться меню, компанія обрала нового постачальника.