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Новини
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"Укрзалізниця" підвищила вартість постільної білизни для пасажирів у півтора-два рази

Постіль в Укрзалізниці

АТ "Укрзалізниця" відсьогодні змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Уперше за останні п’ять років її буде проіндексовано.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Як наголосили в компанії, перед зміною вартості послуги "Укрзалізниця" замінила постільну білизну у поїздах.

Також до кінця червня буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

"Крім того, перед закупівлею нових комплектів "Укрзалізниця" провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" зміниться меню, компанія обрала нового постачальника.

Автор: 

Укрзалізниця (4762) ціни (3443)


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Топ коментарі
+1
Якщо хтось часто їздить, то можна свою купити і їздити з нею - дешевше і гігєнічніше буде))
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22.05.2024 15:09
+1
на білизні , що у плацкарті, синій штамп - літера "П".
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22.05.2024 15:28
+1
там штампа нема, бо там інтєлігенція їздить, а їх від казьонного штампа на білизні сильно коробить.
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22.05.2024 15:40
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Якщо хтось часто їздить, то можна свою купити і їздити з нею - дешевше і гігєнічніше буде))
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22.05.2024 15:09 Відповісти
Нафіга білизна шо так важко поспати на поличці - головне шоб в вагоні льоду товщиною з долоню не було а білизна постільна то є не потрібна фуйня .
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22.05.2024 15:22 Відповісти
Блін, у зараз комплект односпальної білизни 300-400 грн ( у Джуску по акції 200 гривень)... І то ж білизна якісніша, ніж у поїздах. Тобто усього за 5-6 поїздок білизна УЗ окупається навіть із затратами на прання?
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22.05.2024 15:12 Відповісти
Гулять так гулять
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22.05.2024 15:16 Відповісти
а чим відрізняється постільна білизна в плацкарті, від св?
вони ж з одного складу.
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22.05.2024 15:20 Відповісти
на білизні , що у плацкарті, синій штамп - літера "П".
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22.05.2024 15:28 Відповісти
А в СВ? Просто відсутність наявності штемпеля?
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22.05.2024 15:37 Відповісти
там штампа нема, бо там інтєлігенція їздить, а їх від казьонного штампа на білизні сильно коробить.
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22.05.2024 15:40 Відповісти
я вас умаляю.
звідки у інтелігенції гроші, в св їздити?
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22.05.2024 15:42 Відповісти
зараз вже давно інші часи, тому і інтелігенція вже давно інша. Інші критерії.
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22.05.2024 15:46 Відповісти
ну, то навіщо брехати?
платити будуть вдвічі більше, не за білизну, а за штамп.
це ж, інша справа!
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22.05.2024 15:41 Відповісти
ви спитали - я висунув версію. На мій погляд - не погану.
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22.05.2024 15:43 Відповісти
нєнє. то, я, в гарному сенсі.
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22.05.2024 15:46 Відповісти
нафуя прикриватися новими матрацами ніби люди незнають що ви млрд премії видаєте вселяким наглядовим радам, в якості то нічого не зміниться .
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22.05.2024 16:00 Відповісти

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