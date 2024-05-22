Ocean Plaza, готель "Україна" та ОГХК: Голова ФДМУ Коваль назвав стартову ціну активів "великої приватизації"

Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об’єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів – ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль, передає українська редакція Forbes.

Він нагадав, що під "велику приватизацію" підпадають активи вартістю понад 250 млн грн.

Коваль уточнив, що наразі ФДМУ готує до приватизації наступні великі обʼєкти:

виробник титанової сировини "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія", стартова ціна – 3,9 млрд грн;

ТРЦ Ocean Plaza, стартова ціна – 1,65 млрд грн;

готель "Україна" – 1,05 млрд грн;

виробник газобетону компанія "Аерок" – 960 млн грн.

Голова ФДМУ додав, що сім різних бізнес-груп, які цікавилися приватизацією ОГХК до початку повномасштабної війни, на словах підтверджують свою зацікавленість.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.