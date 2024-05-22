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Новини
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Ocean Plaza, готель "Україна" та ОГХК: Голова ФДМУ Коваль назвав стартову ціну активів "великої приватизації"

plaza,ocean

Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об’єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів – ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль, передає українська редакція Forbes.

Він нагадав, що під "велику приватизацію" підпадають активи вартістю понад 250 млн грн.

Коваль уточнив, що наразі ФДМУ готує до приватизації наступні великі обʼєкти:

  • виробник титанової сировини "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія", стартова ціна – 3,9 млрд грн;
  • ТРЦ Ocean Plaza, стартова ціна – 1,65 млрд грн;
  • готель "Україна" – 1,05 млрд грн;
  • виробник газобетону компанія "Аерок" – 960 млн грн.

Голова ФДМУ додав, що сім різних бізнес-груп, які цікавилися приватизацією ОГХК до початку повномасштабної війни, на словах підтверджують свою зацікавленість.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.

Автор: 

приватизація (1347) ОГХК (134) ФДМУ (1364)


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Дерибан ніхто не відміняв
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22.05.2024 15:40 Відповісти
і підарів у владі теж...
як і уібаних чиновників
як блатних та мажорів.
вся писдота в законі!!!
у всієї бидлоти та гидоти пільги та бронь
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22.05.2024 15:52 Відповісти
зачекайте!
охеан плаза, знести треба!
це, кацапське одоробло, легендарну річку розізлило.
воно ж, все одно рухне, ось ось.
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22.05.2024 15:44 Відповісти
Територію звільняють від людей, бізнес закривають, майно розпродають, що далі??
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22.05.2024 15:53 Відповісти
Навіщо віддають готель Уrраїна,? Зелень хоче сказати, що готель у самому центрі столиці не прибуткове підприємство? Чи хтось око накинув?
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22.05.2024 15:57 Відповісти
Я бы Украину прикупил, если не квадратные метры продают а все здание с инфраструктурой и землей )))

Вот только кто отдолжит лярд, не понятно. Хотя очень выгодное дело, где то через лет 5, зп будет средняя лярд гривен, а пачка сигарет 10 млн. Не думаю что гривна будет держатся.
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22.05.2024 16:50 Відповісти

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