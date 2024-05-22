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Новини
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Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

курс

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 23 травня, на рівні 39,8250 грн/$, порівняно із 39,8052 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 15 копійок – до 43,1106 грн за євро. Напередодні він також опускався до історичного мінімуму – 43,2643 грн за євро, свідчать дані НБУ.

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (696)


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Топ коментарі
+4
Ще раз, для альтернативно обдарованих я пропоную посилити роботу із закриття підприємств і вилову людей на вулицях для підтримки курсу валюти.

Якщо не допоможе, то збільшити штат поліції, прикордонників прокуратури, помічників народних депутатів та інших. Проблему треба вирішувати
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22.05.2024 19:39
+3
" А казали долар буде по 45, хаос, війна.. Цього ж немає" - вислів найвєлічайшого лідора **********.
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22.05.2024 19:22
+2
Дивно, в країні все менше і менше людей і підприємств працює, а курс усе одно падає... Значить погано ТЦК працює, тщательнєє треба
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22.05.2024 18:18
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Дивно, в країні все менше і менше людей і підприємств працює, а курс усе одно падає... Значить погано ТЦК працює, тщательнєє треба
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22.05.2024 18:18 Відповісти
Ти пропонуєш підписати капітуляцію ? Чи найнявся тролем до Х@ йла ?
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22.05.2024 19:20 Відповісти
Ще раз, для альтернативно обдарованих я пропоную посилити роботу із закриття підприємств і вилову людей на вулицях для підтримки курсу валюти.

Якщо не допоможе, то збільшити штат поліції, прикордонників прокуратури, помічників народних депутатів та інших. Проблему треба вирішувати
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22.05.2024 19:39 Відповісти
Забыл про стадионы, парки, молоточки для барабанов, сакуры и дороги. Это очень важные вещи, без них не победить.

И яйца качественные надо - дорогие.
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22.05.2024 19:45 Відповісти
Только кто же стадионы будет строить и сакуры сажать? Хм.
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22.05.2024 19:46 Відповісти
Оскільки часи зараз складні, то пропоную замість старих схем із фірмами-одноденками, фіктивних звітів із будівництва, збільшення закупівельних цін на матеріали та іншого - одразу переказувати виділені гроші в офшори та іспанські дачі.

Це значно заощадить і час, і гроші наших шановних чиновників, бізнесменів та іншої заброньованої еліти
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22.05.2024 19:57 Відповісти
!!
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23.05.2024 08:31 Відповісти
Краще б запропонував повернути Залужного та знести Зе - шоблу .
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22.05.2024 20:33 Відповісти
а ти плануєш відсидітися і Франції, а потім приїxати на все готове? Приїзди та зноси!
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23.05.2024 09:19 Відповісти
Будеш так зі мною розмовляти, не приїду . Буду продовжувати зміцнювати курс євро.
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23.05.2024 15:31 Відповісти
" А казали долар буде по 45, хаос, війна.. Цього ж немає" - вислів найвєлічайшого лідора **********.
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22.05.2024 19:22 Відповісти
Пророком виявився, але не в тих питаннях, в яких треба
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22.05.2024 22:03 Відповісти
А чого Військовий Вождь не діє ?
Він так легко дає вказівки генералам , знімає генералів с посад , призначає інших ... невже не може своїм указом зупинити падіння гривни ?
Чи може Єрмак забув про це Військовому Вождю нагадати ?
І взагалі Єрмак мав би сам дати вказівку Пишному. А чомусь не дає.
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22.05.2024 19:56 Відповісти
"Нам казали, буде долар 45 при зеленськом, буде хаос в країні, буде війна. Якось, дивіться, нічого не сталося" ©
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22.05.2024 22:29 Відповісти
Походу врубили станок
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23.05.2024 11:11 Відповісти

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