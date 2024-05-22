Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 23 травня, на рівні 39,8250 грн/$, порівняно із 39,8052 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 15 копійок – до 43,1106 грн за євро. Напередодні він також опускався до історичного мінімуму – 43,2643 грн за євро, свідчать дані НБУ.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Якщо не допоможе, то збільшити штат поліції, прикордонників прокуратури, помічників народних депутатів та інших. Проблему треба вирішувати
И яйца качественные надо - дорогие.
Це значно заощадить і час, і гроші наших шановних чиновників, бізнесменів та іншої заброньованої еліти
Він так легко дає вказівки генералам , знімає генералів с посад , призначає інших ... невже не може своїм указом зупинити падіння гривни ?
Чи може Єрмак забув про це Військовому Вождю нагадати ?
І взагалі Єрмак мав би сам дати вказівку Пишному. А чомусь не дає.