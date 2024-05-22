Експорт до ЄС: Завдяки "коридорам солідарності" в економіку України надійшло 50 мільярдів євро

"Коридори солідарності" Європейського Союзу вже протягом двох років дозволяють експортувати українські товари на європейський та світовий ринки, завдяки чому в економіку України надійшло до 50 млрд євро.

Про це йдеться в заяві єврокомісарки з питань транспорту Адіни Велян з нагоди другої річниці діяльності "коридорів солідарності".

"Два роки тому "коридори солідарності" дозволили реорганізувати логістичні шляхи через Східну Європу, щоб забезпечити дієздатність економіки України й Молдови та уникнути глобальної продовольчої кризи. На цей час вони забезпечили близько 50 млрд євро надходжень у економіку України. Водночас вони зміцнили економічні зв'язки України з ЄС, імпорт із якого на сьогодні становить близько 107 млрд євро", – повідомила Велян.

Використання "коридорів солідарності" дозволило Україні експортувати на зовнішні ринки понад 136 млн тонн продукції, включно із зерном, мінералами та сталлю, та ввезти понад 52 млн тонн товарів, зокрема пальне, автомобілі, добрива, військову та гуманітарну допомогу.

Після поновлення діяльності Чорноморського транспортного коридору "коридори солідарності" ЄС продовжують відігравати важливу роль, зокрема, в експорті українського продовольства та в імпорті необхідної Україні продукції.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що економічний ефект від "коридорів солідарності" на кордонах з Україною упродовж 2023 року становив 125 млрд євро.

Що таке "коридори солідарності"

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну та блокади українських чорноморських портів ЄС створив так звані "коридори солідарності" на кордонах з Україною для транспортування українських продовольчих товарів, зокрема зерна та інших видів продовольства, на світові ринки.