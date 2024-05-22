Обіцяні два роки тому сертифікати на придбання книг досі не запрацювали. Рада ухвалила ще один закон, щоб це виправити

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин".

Ухвалення відповідного законопроєкту №11150 у другому читанні підтримали 243 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою удосконалення законодавства в частині надання Українським інститутом книги субсидії на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів, а також у частині видачі сертифіката на придбання книг.

Автори законопроєкту вказують, що закон, що передбачував запуск цих програм, ухвалили ще 19 червня 2022 року. Проте вони досі не запрацювали. Зокрема, видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мало розпочатися з 1 січня 2023 року, однак цього так і не відбулося.

Однак з авторок законопроєкту, народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") висловила сподівання, що ухвалений закон дозволить це виправити.

"Нарешті вдалося розблокувати видачу сертифікатів на придбання книг та субсидій на оренду приміщень під книгарні. Всі ці речі вже забюджетовані, додаткових витрат з державної казни не буде", – написала вона у Facebook.

За її словами, після набуття чинності цим законом з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримуватимуть 18-річні українці, а з припинення воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде протягом 1 року і зробити це буде через "Дію".

Крім того, закон визначає чіткий порядок надання субсидій для книгарень на оренду магазинів: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

Зауважимо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт №9568, який мав уточнити діяльність Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг. Проте президент Володимир Зеленський його досі не підписав.