БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 752 12

У "Дії" тимчасово не працюватимуть перереєстрація авто та обмін посвідчення водія

автономер,номер

У "Дії" будуть тимчасово недоступні послуги з перереєстрації авто та обміну посвідчення водія.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Причиною цього є зміна рекквізитів для оплати рахунків.

Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно, а попередні заявки будуть розглядати в порядку черги.

Із 28 травня послуги в "Дії" знову запрацюють.

Послуги для водіїв у "Дії"

У квітні повідомлялося, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт №10380 про митне оформлення автомобілів у "Дії".

Наприкінці 2023 року в застосунку "Дія" запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

Станом на кінець березня 2024 року через "Дію" вже перереєстрували 30 тис. транспортних засобів.

Восени минулого року в застосунку "Дія" з'явилася можливість замовити доставку нового посвідчення водія у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.

Автор: 

авто (4123) реєстрація (279) посвідчення водія (124) Дія (621)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+2
а шо такоє? немає привьязки до тцк нелегитимного?
показати весь коментар
22.05.2024 19:40
+1
в нормальній країні з нормальними людьми після цього б з кожного телефону це лайно видалили
показати весь коментар
22.05.2024 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З 2022 року не користувався и сьогодні видалив.

Ставив тільки заради міжнародного сертифікату вакцінації для поїздок у ЄС.
показати весь коментар
22.05.2024 19:20 Відповісти
в нормальній країні з нормальними людьми після цього б з кожного телефону це лайно видалили
показати весь коментар
22.05.2024 19:28 Відповісти
В нормальній країні з нормальними людьми це лайно навіть не мало б ніякого шансу з'явитися.
показати весь коментар
22.05.2024 23:15 Відповісти
а шо такоє? немає привьязки до тцк нелегитимного?
показати весь коментар
22.05.2024 19:40 Відповісти
ага... це получається - лєві права не зробиш,і авто на родича не перекинеш.чи як ?
показати весь коментар
22.05.2024 20:16 Відповісти
диряву дію взламали, а як там "щодденник+"? проблема сіберсесюріті трохи перебільшена,
показати весь коментар
22.05.2024 20:20 Відповісти
З дії роблять аналог телеграму..?
показати весь коментар
22.05.2024 20:22 Відповісти
Дірява "Дія" була вчергове хакнута. Вся база з персональними даними користувачів вкрадена.
показати весь коментар
22.05.2024 20:44 Відповісти
Добре, що я цю ***** навіть не встановлював.
показати весь коментар
22.05.2024 23:11 Відповісти
Тепер гроші будуть надходити в інший офшор...😁
показати весь коментар
22.05.2024 21:06 Відповісти
Дебілам, які вже переоформили авто в цьому зеленому фішинг-лайні, вже треба замислитися, кому зараз належать їхні автівки.
показати весь коментар
22.05.2024 23:13 Відповісти
Всьо правільно! А то працівники ЦНАПу що сидять на переоформленні авто та заміні водійських посвідчень лише на одну зп скоро з голоду дохнути будуть.
показати весь коментар
23.05.2024 10:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 