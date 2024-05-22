У "Дії" тимчасово не працюватимуть перереєстрація авто та обмін посвідчення водія

У "Дії" будуть тимчасово недоступні послуги з перереєстрації авто та обміну посвідчення водія.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Причиною цього є зміна рекквізитів для оплати рахунків.

Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно, а попередні заявки будуть розглядати в порядку черги.

Із 28 травня послуги в "Дії" знову запрацюють.

Послуги для водіїв у "Дії"

У квітні повідомлялося, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт №10380 про митне оформлення автомобілів у "Дії".

Наприкінці 2023 року в застосунку "Дія" запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

Станом на кінець березня 2024 року через "Дію" вже перереєстрували 30 тис. транспортних засобів.

Восени минулого року в застосунку "Дія" з'явилася можливість замовити доставку нового посвідчення водія у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.