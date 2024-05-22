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Новини Ринок землі
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Фонд держмайна здасть державні землі в оренду на 18-25 років. Планують отримати 1 мільярд на рік

земля

Фонд державного майна планує наприкінці червня виставити на аукціони з передачі в оренду перші 100 000 гектарів державних земель.

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль, передає українська редакція Forbes.

"Наприкінці червня ми запускаємо процедуру оренди. Виставляється лот із кадастровими номерами, і будь-хто може взяти участь в аукціоні – фізособа, фермерське господарство, агрохолдинг", – сказав Коваль.

Він уточнив, що переможець конкурсу укладатиме договір оренди на 14 років, якщо це однорічні культури, або на 25 років – якщо багаторічні.

Ціну оренди буде визначено на аукціоні від нормативно-грошової оцінки. Стартуватимуть торги з 12% від нормативно-грошової оцінки, тому від першого пулу землі у 100 000 га ФДМУ очікує отримати 1 млрд грн доходу на рік, пояснив голова ФДМУ.

Коваль зауважив, що також передбачена фактична індексація орендної плати, адже розмір нормативно-грошової оцінки може переглядатись.

Голова Фонду додав, що загалом під управління ФДМУ вже передали 386 000 га державної землі, з яких 98 000 – на окупованих територіях. Крім того, частина земель розташовані на прифронтовій території або заміновані, тому фактично готові до передачі в оренду лише 100 000 га землі.

Скільки земель залишилося у власності держави?

Як повідомлялося, на початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.

Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).

Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.

Автор: 

оренда (384) земля (862) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+4
18-25 років... це відасть назавжди за безцінь.....
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22.05.2024 19:25
+4
після них хоч потоп
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22.05.2024 19:29
+3
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22.05.2024 19:35
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18-25 років... це відасть назавжди за безцінь.....
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22.05.2024 19:25 Відповісти
після них хоч потоп
показати весь коментар
22.05.2024 19:29 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2024 19:35 Відповісти
Фонд держмайна

Фонд держлайна...
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22.05.2024 19:36 Відповісти
Віталій Станіславович Коваль (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5 Березне , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР ) - підприємець, політик, віцепрезидент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Асоціації спортивної боротьби України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного олімпійського комітету України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kvlvs-3 [3] . Почесний доктор університету «Острозька академія». Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Фонду державного майна України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-4 [4]
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22.05.2024 19:54 Відповісти
Рябченко-комуніст, мабуть, теж хоче допомогти Україні, продасть власну віллу на Півдні Європи!?
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22.05.2024 19:36 Відповісти
оце атракціон!!! всі прибрежні ділянки в конча засапі за 1 грвн в мясяць на 25 років! пенькович тільки мріяти про таке міг в сухолуччі... вангую що коли цей шабаш скінчиться жиробас спікер верховної зради стефаняук чи як його там першим піде на гіляку.
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22.05.2024 19:37 Відповісти
Орендатори за 14 років перетворять державні землі в пустелю. Але "зеленим" все пофіг - адже їх вже не буде. Борги віддаватимуть наступні покоління і вигрібатимуть результати їх деструктивної діяльності теж вони. Та й не факт що то будуть українці...
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22.05.2024 19:39 Відповісти
там вже все давно роздане... але вони дусмають що їхні папірці будуть враховані якщо вон и як завджи втечуть від руссіша швайне
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22.05.2024 19:49 Відповісти
Від ігорного бізнесу вони теж "планували отримати мільярди на рік"...
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22.05.2024 19:49 Відповісти
Вже було.
"Зеленський: У 2021 році гральний бізнес з ліцензіями має принести в бюджет 5 мільярдів"

Хто прийме участь в аукціоні щедрості? Які землі? Що вирощувати? Наскільки шкідливе для землі?
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22.05.2024 19:59 Відповісти
гуляй душа....а ви кричите - військовий стан.для кого тіки.
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22.05.2024 20:14 Відповісти
Зеленим чухонцям аби землю України продати ....
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22.05.2024 20:45 Відповісти
И что я буду с этой аренды иметь? Где мои два гектара земли?
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22.05.2024 21:11 Відповісти
Для учасників бойових дій, землі не має. А так воюйте, а ми будемо торгувати. Так виходить?
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23.05.2024 07:04 Відповісти

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