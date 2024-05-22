Фонд держмайна здасть державні землі в оренду на 18-25 років. Планують отримати 1 мільярд на рік

Фонд державного майна планує наприкінці червня виставити на аукціони з передачі в оренду перші 100 000 гектарів державних земель.

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль, передає українська редакція Forbes.

"Наприкінці червня ми запускаємо процедуру оренди. Виставляється лот із кадастровими номерами, і будь-хто може взяти участь в аукціоні – фізособа, фермерське господарство, агрохолдинг", – сказав Коваль.

Він уточнив, що переможець конкурсу укладатиме договір оренди на 14 років, якщо це однорічні культури, або на 25 років – якщо багаторічні.

Ціну оренди буде визначено на аукціоні від нормативно-грошової оцінки. Стартуватимуть торги з 12% від нормативно-грошової оцінки, тому від першого пулу землі у 100 000 га ФДМУ очікує отримати 1 млрд грн доходу на рік, пояснив голова ФДМУ.

Коваль зауважив, що також передбачена фактична індексація орендної плати, адже розмір нормативно-грошової оцінки може переглядатись.

Голова Фонду додав, що загалом під управління ФДМУ вже передали 386 000 га державної землі, з яких 98 000 – на окупованих територіях. Крім того, частина земель розташовані на прифронтовій території або заміновані, тому фактично готові до передачі в оренду лише 100 000 га землі.

Скільки земель залишилося у власності держави?

Як повідомлялося, на початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.

Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).

Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.