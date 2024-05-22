Урожай зернових цьогоріч очікується на рівні 73 мільйонів тонн. Це менше за попередні прогнози

Потенційний врожай зернових та олійних культур в Україні, за консервативним прогнозом, на цей рік очікується на рівні 73 млн тонн.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в ході 10 засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, передає Укрінформ.

"Консервативний прогноз – що врожай складе 73 млн тонн", – сказав Качка.

Він, однак, висловив сподівання, що врожай може бути вищим за консервативний прогноз, близький до того, який був у минулому році.

"У минулому році було зібрано 79 млн тонн зервнових та олійних культур", – нагадав Качка.

Попередні прогнози

Раніше повідомлялося, що, за попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур в Україні складе близько 74 млн тонн, що на 8 млн тонн менше, ніж у 2023 році, коли зібрали близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.

"Українська зернова асоціація" своєю чергою прогнозує потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році (82,6 млн тонн).