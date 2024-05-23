Італія збільшила фінансування українським студентам

Уряд Італії цього року збільшив фінансування, доступне для молодих українців, котрі збираються навчатися в Італії та відповідають вимогам.

Про це повідомив посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Дзадзо, Італія через Міністерство закордонних справ надає стипендії українським студентам задля підтримки та сприяння співпраці в культурній, науковій і технологічній сферах та поширенню італійської мови та культури.

"Ми з гордістю повідомляємо, що цього року фінансування, доступне для молодих українців, які мають намір навчатися в Італії та відповідають вимогам, було збільшено. За допомогою цієї ініціативи ми маємо намір підтвердити нашу близькість і постійну підтримку найбільш гідних українських студентів у цей складний час", – підкреслив Дзадзо.

Загальні умови участі в конкурсі на 2024-2025 роки можна переглянути на порталі, де кандидати можуть зареєструватися та заповнити відповідний формуляр до 14 червня 2024 року (до 14:00 за італійським часом) для участі у відборі.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італія прийняла понад 180 тис. українських громадян, які рятуються від війни.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України дозволив студентам-чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон на навчання до іноземних навчальних закладів у межах програм академічної мобільності (для тимчасового навчання або стажування).