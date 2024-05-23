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Новини
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Уряд планує підвищити ПДВ, збільшити військовий збір і запровадити його для ФОП, – ЗМІ

гроші

Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Про це пише Forbes із посиланням на джерела у Міністерстві фінансів.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Таку ж ставку податку в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%.

Головною причиною можливого підвищення податків є збільшення військових потреб. Так, на додаткову мобілізацію необхідно близько 300 млрд грн. Хоча, навіть без урахування мобілізаційних процесів, на закупівлю та ремонт військової техніки потрібно 400 млрд грн.

Скільки може отримати бюджет

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування запровадження військового збору для ФОП) може додатково поповнити бюджет на 90-100 млрд грн на рік.

Водночас підвищення ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт додасть близько 40 млрд грн річних доходів до бюджету. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. доходи до бюджету можуть зрости на 70-80 млрд грн та 100-120 млрд грн відповідно.

Утім, зазначається, що підвищення ставки ПДВ пригнічує споживання, тому збільшення надходжень зазвичай не є прямо пропорційним зростанню ставки податку. Крім того, додатковий податковий тиск може посилити мотивацію до ухилення від оподаткування.

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За такими розрахунками, максимальна сума надходжень може становити близько 200 млрд грн або 2,5-2,7% ВВП без урахування можливого впровадження військового збору для ФОП.

Якщо уряд таки вирішить запровадити 5% військового збору на доходи ФОП III групи, їхнє податкове навантаження збільшиться удвічі.

До Верховної Ради відповідний законопроєкт може потрапити вже влітку – наприкінці червня-початку липня.

Автор: 

податки (2418) військовий збір (28) ФОП (126)


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Топ коментарі
+19
Слідуяча бяка від Буби-Єрмака холодомор-голодомор 2024-25 рр. Той хто втік з цього концтабору і вижив і буде жити як людина а ті хто залишились або доля вертухая або місце в ямі присипаної хлоркою....
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23.05.2024 10:16
+19
Тримаю сокиру напоготові. П...и (не піонери) вже розкрали все, що можна було вкрасти. Тепер через нетерплачку лізуть до кишень.
І це при тому, что Україна тримаєиься не завдяки владі, а всупереч!
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23.05.2024 10:42
+18
У дєрьмачєл йдеться мова про підвищення податків і жодного слова про підвищення боротьби з корупцією і прирівняння корупціонерів до військових злочинців!! Рядовий має більше відповідальності, ніж казнокрад мародер що винен у тисячах смертей і зменшення бюджету на мільярди доларів
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23.05.2024 11:08
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Слідуяча бяка від Буби-Єрмака холодомор-голодомор 2024-25 рр. Той хто втік з цього концтабору і вижив і буде жити як людина а ті хто залишились або доля вертухая або місце в ямі присипаної хлоркою....
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23.05.2024 10:16 Відповісти
смеюсь от этих возмущений! 73% выбрали начальника по уровню своей тупости, хуже не будет, а теперь скулят.
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23.05.2024 12:50 Відповісти
Cудячи з комента ти не обирав . Тобі від цього легше що зебидло все це творить ?
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23.05.2024 16:19 Відповісти
Тримаю сокиру напоготові. П...и (не піонери) вже розкрали все, що можна було вкрасти. Тепер через нетерплачку лізуть до кишень.
І це при тому, что Україна тримаєиься не завдяки владі, а всупереч!
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23.05.2024 10:42 Відповісти
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
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23.05.2024 10:50 Відповісти
Уряд таки хоче добити бізнес..замість скорочення чиновників,зменшення "елітних " пенсій та зарплатні депутатів і зменшення корупційних оборудок.

Але ж ця влада "простих путєй нє іщет"...
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23.05.2024 11:06 Відповісти
У дєрьмачєл йдеться мова про підвищення податків і жодного слова про підвищення боротьби з корупцією і прирівняння корупціонерів до військових злочинців!! Рядовий має більше відповідальності, ніж казнокрад мародер що винен у тисячах смертей і зменшення бюджету на мільярди доларів
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23.05.2024 11:08 Відповісти
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23.05.2024 13:02 Відповісти
Ну а що, з ПДФО прокатило, прокатить і з ПДВ. А витрачати є куди - дрони, оборонні укріплення)))
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23.05.2024 11:11 Відповісти
не так страшні кацапські воші як українські гниди
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23.05.2024 11:23 Відповісти
Ці гниди відіжралися до розмірів вгодованого пацюка і стали ще страшніше і нахабніше
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23.05.2024 12:38 Відповісти
Гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди - так колись казав наш земляк, борець за Україну Симон Петлюра..... історія постійно повторюється ....все як в 17х кто бил не кем тот станет всем ....але як сказав Соломон-і це пройде .як би вони не тримались за корито....
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23.05.2024 15:35 Відповісти
міліарди в тіні, від азартних ігор, нікого не цікавлять?
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23.05.2024 11:44 Відповісти
Та зробили б нормальну економічну бронь.

Зарплата 35 тис - підпадаєш під бронь, Держава отримує податки.

Хочеш відправити працівника у відрядження за кордон - положи Державі депозит 500 тис грн.

Не вернувся працівник - депозит йде в дохід Держбюджету.
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23.05.2024 11:46 Відповісти
Да яка нормальна бронь)))) вони і ту шо є бронь зробили через сраку. Доприкладу: вот є місця з бронню на скажімо Укрпошту, а у вас просрочений, або відсутній, бо ви не були ні разу в арміі -військовий квиток, або приписне. Шо ви робите? Правильно - йдете в ТЦК. Далі алгоритм дій ТЦК розказувати і до якої дупи ваша бронь?))))))
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23.05.2024 17:16 Відповісти
А може, ви зелені покидькі, уріжете собі мільйонні зарплати, премії та VIP пенсії. Скільки можна вже знущатися з народу? 🤬
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23.05.2024 11:46 Відповісти
Якщо народ терпить, то чому ні?
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23.05.2024 11:59 Відповісти
Досить вже сіромахам нахабно проїдати свої заробітки!!!
Треба благоговійно віддати їх у казну.
А то зеленим гнидам красти вже нічого - по двоє-троє зубами вп'ялися у кожен шматок.
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23.05.2024 11:56 Відповісти
- Мелочь есть? Ану попрыгай.
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23.05.2024 12:00 Відповісти
"Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків".

А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?

Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку ЭТОТ и его "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил -"биомассу73%" ?!

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
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23.05.2024 12:32 Відповісти
Я так розумію, що наступним кроком буде офіційно узаконене кріпацтво. Стараються як можуть, аби всі, хто має хоча б якусь змогу виїхати з країни зробили це якомога швидше.
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23.05.2024 12:35 Відповісти
Наведіть порядок на митниці, там основний чорний кеш.
Підніміть акциз на сіньку, курево, чипси колу на всяку хімію..
АРМУ приструніть, там стільки активів не роблять для бюджету. А то поставили керівників укрнафти та татнафти там вниї декларації річні по 20-30+ лямів зп.
Не - треба фопів нагигати(
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23.05.2024 13:10 Відповісти
Навыбирали, дебилы семмидесятитрехпроцентные…
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23.05.2024 13:13 Відповісти
Звільнюсь з офіційної роботи - піду в тінь. Задовбало вже податки платити і утримувати тих зелених підарів і їхню товстомордну обслугу.
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23.05.2024 13:47 Відповісти
Економічні дебіли. Піднявши пдв вони шо розраховують на такий самий обсяг продаж? Там буде не прибуток, а навпаки!!!.
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23.05.2024 13:54 Відповісти
Ха... прикольно) Мало того, що на роботодавців спіхнули питання оповіщення та доставки військовозобов'язаних до тцк, що абсолютно логічно призведе до масових звільнень тих працівників, які ризикнули працювати легально, а тут на тобі збільшення, податкового навантаження, що логічно спричине в умовах тотального п...здєца просто закриття легальної діяльності ФОПів і їх планомірний перехід у тінь. Будь яка імбіцильна дія держави у вигляді подібних рішень природньо спричиняє протидію з боку простих громадян та бізнесу. Хочете нашими руками нагнути найманих працівників, ок, вони звільняться і будуть працювати нелегально. Хочете нагнути нас податками, ок, ми офіційно припинемо працювати. В цьому плані підприємці гнучкі. Але, імбіцили в уряді не думають, що потім тих же підприємців, в майбутньому, знову вивести так би мовити на "світло" ну дууууже важко з багатьох причин. Тому Кабмін може собі в сраку засунути ті розрахунки з мільярдними "надходженнями". По суті їм пох...ру на наслідки, оскільки більше втратять місцеві бюджети, тобто громади. А у нас ОПА та уряд у конфрантації з місцевими радами, оскількі ті їм за наслідками децентралізації не такі вже і підконтрольні. У 2023 році ПДФО з силового блоку у місцевих рад збрили під лозунгами "нєт брущаткє всє на дрони!". По ітогу ні дронів ні "брущатки".
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23.05.2024 14:08 Відповісти
Багато написано , одне питання - як ФОП перейде в тінь при обов'язковому касовому апаратові і як не платитиме ВЗ якщо це буде обов'язковим платежем ? (( Тоді це вже не ФОП буде , а нелегал ...
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23.05.2024 16:25 Відповісти
власне ви не чули про подвійну бухгалтерію, я так бачу))) далекі ви однако до бізнесу
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23.05.2024 17:14 Відповісти
Просто я нею не займаюся , бо це носить назву "фінансове шахрайство " , з цим не до мене а до Коломойського ((
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23.05.2024 17:28 Відповісти
Ось так... у прямому смислі стане як ви сказали "нелегалом". Так само як і робітник, який офіційно не оформлений. Можна трохи іншим шляхом, але це вже інша історія.
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24.05.2024 12:18 Відповісти
Влада опустила гривню нижче плінтуса чим визвала стрибок цін на все,а тепер ще в кишені українців хоче залізти.Гнати в шию гетьманцева!
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23.05.2024 14:19 Відповісти
Ну так ,тільки гетьманцев смердить , а решта зелених запашні ...
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23.05.2024 14:36 Відповісти
Это хорошо, это прекрасно конец эпохи бедности! Теперь платить за все и по богатому!
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23.05.2024 14:29 Відповісти
Поцікався скільки податків у Норвегії сплачують , якщо не троль, думаю що будеш здивований (( Проблема не у їхньому розмірі , а методах витрачання після збору , якщо і далі плитку класти і сакури садити за бюджетні кошти та собі любимим мільйонами зарплату встановлювати , то ніяких податків не вистачить ні на що .
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23.05.2024 16:29 Відповісти
Шо треба зробити, шоп оздоровити економіку? Правильно - зменшити податкове навантаження, за забрати зарегульованість бізнесу. Шо роблять ці дибіли? Складна система бронювання, ТЦК не контрольовано відловлюють з благословення банкової і втрачаються цінні працівники, піднімають податки. Вітаю, ви ідіоти, панове зелені!
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23.05.2024 17:12 Відповісти
Все і так в тіні, а тепер ще більше піде в тінь. Вгадайте, куд ипідуть основні бабки? правильно - по кишенях корупціонерів
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23.05.2024 17:13 Відповісти
Свої офшори вже оподаткували?
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23.05.2024 17:20 Відповісти
Все правильно епоха бідності закінчилася у 2019 році, жирок вже запасли пора різати баранів.
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23.05.2024 19:04 Відповісти
"СМАТРИТЕ ТАК ХУЖЕ НЕ БУДЕТ" вітаю всіх причетних
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23.05.2024 22:51 Відповісти

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