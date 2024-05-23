Уряд планує підвищити ПДВ, збільшити військовий збір і запровадити його для ФОП, – ЗМІ

Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Про це пише Forbes із посиланням на джерела у Міністерстві фінансів.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Таку ж ставку податку в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%.

Головною причиною можливого підвищення податків є збільшення військових потреб. Так, на додаткову мобілізацію необхідно близько 300 млрд грн. Хоча, навіть без урахування мобілізаційних процесів, на закупівлю та ремонт військової техніки потрібно 400 млрд грн.

Скільки може отримати бюджет

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування запровадження військового збору для ФОП) може додатково поповнити бюджет на 90-100 млрд грн на рік.

Водночас підвищення ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт додасть близько 40 млрд грн річних доходів до бюджету. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. доходи до бюджету можуть зрости на 70-80 млрд грн та 100-120 млрд грн відповідно.

Утім, зазначається, що підвищення ставки ПДВ пригнічує споживання, тому збільшення надходжень зазвичай не є прямо пропорційним зростанню ставки податку. Крім того, додатковий податковий тиск може посилити мотивацію до ухилення від оподаткування.

Читайте також: Доведеться підвищувати податки: Мінфін шукає 50 мільярдів на нові доплати для військових, – ЗМІ

За такими розрахунками, максимальна сума надходжень може становити близько 200 млрд грн або 2,5-2,7% ВВП без урахування можливого впровадження військового збору для ФОП.

Якщо уряд таки вирішить запровадити 5% військового збору на доходи ФОП III групи, їхнє податкове навантаження збільшиться удвічі.

До Верховної Ради відповідний законопроєкт може потрапити вже влітку – наприкінці червня-початку липня.