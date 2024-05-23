Норвегія заборонила в’їзд російським туристам

Норвезький уряд заборонив громадянам Росії відвідувати країну з туристичною та іншою "несуттєвою" метою. В’їзд для таких осіб буде закритий із 29 травня.

Про це повідомили на сайті уряду країни, передає The Moscow Times.



Винятки передбачені для росіян, які їдуть до близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), а також направляються з метою роботи або навчання в Норвегію чи іншу країну Шенгенської зони.



Обмеження на в'їзд до скандинавської країни поширюватиметься як на тих, хто має візи, видані Норвегією до весни 2022 року, так і на власників віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди.



У норвезькому уряді наголошують, що це рішення пов'язане з бажанням країни підтримати союзників та партнерів, які раніше запровадили обмеження через війну Росії проти України.



Норвегія не входить до складу Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій, запроваджених проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Ще у перші місяці після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році країна перестала видавати росіянам туристичні візи.



Восени 2023 року влада Норвегії заборонила в'їжджати на свою територію легковим машинам з російськими номерами місткістю до дев'яти осіб. Це сталося після того, як Єврокомісія прирівняла в'їзд машин із російськими номерами до забороненого імпорту.