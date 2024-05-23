Окупанти поцілили по друкарні видавництва Vivat у Харкові, є загиблі (оновлено)

Російські окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, унаслідок чого загорівся цех з папером.

Цю інформацію підтвердила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова у коментарях телеграм-каналу "Читай, krw, книжки".

Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по обласному центру постраждало "цивільне підприємство, яке займається звичайним друком". "Є загоряння цеху з папером", – зазначив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок удару загинули двоє осіб, одна людина пропала безвісти. Шестеро отримали поранення.

Повідомлення про атаку друкарні підтвердила гендиректорка видавництва Юлія Орлова.

"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", – написала вона.

Пізніше пресслужба видавництва повідомила, що під удар потрапила типографія Фактор-друк.

"Фактор-друк – типографія, яка входить до групи компаній Фактор. Наше видавництво Vivat і книгарні Vivat – також входять до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", – зазначили у Vivat.

Заступник глави ОВА Олексій Кулеба оприлюднив наслідки удару по друкарні.

"росія вдарила 15 ракетами по місту та області. Станом на зараз вже шестеро загиблих, 16 людей отримали поранення. Усі – працівники типографії", - зазначив він.









Видавництво Vivat – українське книжкове видавництво, засноване у 2013 році.Входить до трійки найбільших видавництв України за кількістю виданих найменувань та тиражів.