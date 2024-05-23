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Новини
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Окупанти поцілили по друкарні видавництва Vivat у Харкові, є загиблі (оновлено)

Книгарня Vivat

Російські окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, унаслідок чого загорівся цех з папером.

Цю інформацію підтвердила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова у коментарях телеграм-каналу "Читай, krw, книжки".

Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по обласному центру постраждало "цивільне підприємство, яке займається звичайним друком". "Є загоряння цеху з папером", – зазначив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок удару загинули двоє осіб, одна людина пропала безвісти. Шестеро отримали поранення.

Повідомлення про атаку друкарні підтвердила гендиректорка видавництва Юлія Орлова.

"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", – написала вона.

Пізніше пресслужба видавництва повідомила, що під удар потрапила типографія Фактор-друк. 

"Фактор-друк – типографія, яка входить до групи компаній Фактор. Наше видавництво Vivat і книгарні Vivat – також входять до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", – зазначили у Vivat. 

Заступник глави ОВА Олексій Кулеба оприлюднив наслідки удару по друкарні.

"росія вдарила 15 ракетами по місту та області. Станом на зараз вже шестеро загиблих, 16 людей отримали поранення. Усі – працівники типографії", - зазначив він.

Удар по Харкові 23 травня
Удар по Харкові 23 травня
Удар по Харкові 23 травня
Удар по Харкові 23 травня

Видавництво Vivat – українське книжкове видавництво, засноване у 2013 році.Входить до трійки найбільших видавництв України за кількістю виданих найменувань та тиражів.

Автор: 

книги (76) Харків (729) видавнича справа (15)


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Топ коментарі
+14
Кацапи , ви кончені вбивці і пі@араси ,
здохніть падлюки та дайте нам спокій 🙁
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23.05.2024 13:00
+13
Наводка скоріше за все, бо занадто точно і вибірково, корегувальник десь в Харкові....
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23.05.2024 12:59
+7
Золкін з Апостолом колись брали інтерв'ю у зрадників. Їх не міняють, тому перестали.
Цих гнид треба прилюдно страчувати. І плювати на те, що скажуть наші толерантні європейські сусіди. Спалювати живцем на площі. Максимально жорстка смерть. Один-два рази, інші зрадники замисляться.
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23.05.2024 13:04
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Наводка скоріше за все, бо занадто точно і вибірково, корегувальник десь в Харкові....
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23.05.2024 12:59 Відповісти
Кацапи , ви кончені вбивці і пі@араси ,
здохніть падлюки та дайте нам спокій 🙁
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23.05.2024 13:00 Відповісти
Це для орків одна з першочергових цілей,"центр прінятія рєшеній",там ж книжки на "нацисько-бЄндєровском" язикє друкували
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23.05.2024 13:03 Відповісти
здохніть кацапи!!!!!
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23.05.2024 13:03 Відповісти
Золкін з Апостолом колись брали інтерв'ю у зрадників. Їх не міняють, тому перестали.
Цих гнид треба прилюдно страчувати. І плювати на те, що скажуть наші толерантні європейські сусіди. Спалювати живцем на площі. Максимально жорстка смерть. Один-два рази, інші зрадники замисляться.
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23.05.2024 13:04 Відповісти
Спалювати - негуманно і швидко. На палю таких.
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23.05.2024 13:24 Відповісти
Олеже, я Вас самого вже починаю трохи боятися ))
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23.05.2024 13:59 Відповісти
Ні, вони повинні всьо осознать, раскаіться, і лішить сєбя жизні. А перед заходои ми ніби й не при ділах...
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23.05.2024 13:27 Відповісти
К;ак пагодка в масквє?
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23.05.2024 13:09 Відповісти
Здається це вже третя чи четверта друкарня по якій вдарила кацапня. Цілеспрямовано знищують усе, до чого можуть дістати.
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23.05.2024 13:09 Відповісти
Навідники та ждуни не бояться, бо їх слабо карають.
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23.05.2024 14:22 Відповісти
За весь час сво дві категорії об'єктів в Україні не зазнали ракетно - бомбових ударів. Це "царські села" і пенітенціарні заклади. Чи не все повідомляють?
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23.05.2024 14:34 Відповісти
Бо і там,і там - руzzкій дух!
Там - Руzzью пахнєт!
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23.05.2024 14:40 Відповісти
мова має значення
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23.05.2024 14:42 Відповісти

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