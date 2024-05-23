На Одещині витратять 150 мільйонів кредитних коштів ЄС на реконструкцію дитсадка за завищеними цінами

Раухівська селищна рада Березівського району Одеської області 13 травня за результатами тендеру замовила ТОВ "Донстрой" реконструкцію закладу дошкільної освіти по вулиці Гвардійській, 64 вартістю 147,38 млн грн.

За умовами угоди, ремонт мають завершити до кінця 2025 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, замість двох існуючих двоповерхових дерев’яних корпусів ясел-садка потрібно збудувати двоповерхову будівлю з несучими стінами з кам’яної кладки та залізобетонними перекриттями. Нові корпуси розраховані на шість груп на 115 місць, вони матимуть харчоблок, їдальню, актовий і спортивний зали, медичні кабінети і технічні приміщення, протирадіаційне укриття на 142 людини.

Закупівля фінансується коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом "Програма для відновлення України". На 2024 рік на цей проєкт заплановано витратити 55 млн грн фінансування.

Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від кошторису. Водночас ціни на низку будматеріалів у кошторисі значно завищені, зазначає видання.

У підсумковій відомості ресурсів 7,17 млн грн припадає на гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 10-22 мм і гладку класу А-1 діаметром 6-10 по однаковій ціні 63 300 грн за тонну (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Це вдвічі дорожче від ринкових цін. На сайті фірми "Метінвест-СМЦ" для Одеси така арматура А-ІІІ (А400 / А500) коштує по 34 250–34 610 грн/т, а така арматура А-1 (А240) – 34 725 грн/т.

Ще 2,95 млн грн у кошторисі піде на плити перекриття ПК 63.15-8 АтIVт-а серії 1.141-1 випуску 63 по 17 550 грн за штуку. У Києві "Ковальська" продає плити ПК 63-15-8 по 8 694 грн, що вдвічі дешевше.

Газобетон невідомої марки на 5,92 млн грн у кошторисі врахували по 5 383 грн за кубометр. В "Епіцентрі" біля Одеси найдорожчі гладкі газоблоки BauGut 600x200x300 D-500 коштують 145 грн за штуку, що дорівнює 4 022 грн за кубометр, що на чверть дешевше.

Договір передбачає аванс у розмірі 30% і кінцевий розрахунок протягом півтора місяця після виконання робіт. Водночас можливе відстрочення оплати на пів року після воєнного стану.

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Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Закупівлю провели з четвертої спроби: двічі на торги ніхто не приходив, а на третій раз їх відмінили, оскільки розподіл бюджетних асигнувань перебував в стадії затвердження.

ТОВ "Донстрой" зареєстроване в окупованому Сєвєродонецьку. Фірмою керує Олег Лисюк, а володіє Олексій Котляревський з окупованого Донецька, який раніше був помічником нардепа з Партії регіонів Владислава Лук’янова. У 2012 році Котляревський був обраний заступником мера міста Єнакієве.

Із 2016 року ця фірма отримала підрядів на 588,77 млн грн.

Котляревський також досі вказаний серед засновників ГО "Народний комітет дії", яку очолює Лук’янов. Її створили в 2004 році за підсумками мітингу прихильників кандидата в президенти Віктора Януковича. Вона не виключала ініціювання референдуму за "самовизначення" регіонів.

Як повідомлялося, у квітні СБУ повідомила про затримання Владислава Лук’янова при спробі виїхати з України. Наразі ексдепутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

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