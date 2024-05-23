"Укрпошта" презентувала лімітовану серію марок, присвячену бригаді "Азов". ФОТО

АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", присвячені ювілейній річниці створення бригади.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тираж поштового набору становить лише 900 примірників.

"У такий спосіб національна пошта привертає увагу до кількості бійців бригади, які вже понад два роки перебувають у ворожому полоні.

Випуск марки також покликаний привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 під час повномасштабного вторгнення 86 днів обороняли місто та стримували наступ противника. 20 травня 2022 року останній захисник "Азовсталі" за наказом здався у полон", – наголосили в "Укрпошті".

Поштовий набір містить номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення. Комплект коштує 600 грн.

Дизайн аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.

Придбати поштовий набір можна у Поштовому маркеті та в магазині "Філателія №10".