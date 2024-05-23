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Новини
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Гривня продовжує рекордне падіння: Долар офіційно вже коштує майже 40, євро – 43

деньги,ввп,гроші

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 24 травня, на рівні 39,9205 грн/$ порівняно із 39,8250 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав на 20 копійок – до 43,3137 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у вівторок на рівні 43,2643 грн за євро, свідчать дані НБУ.

Офіційний курс гривні НБУ на 24 травня

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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Топ коментарі
+15
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23.05.2024 16:11
+5
Ну що нарідцю 73%, ви цього бажали? Так головне, що це ще не кінець, як на мій погляд, то це тільки початок. Головне, що не "барига", так? Так при ньому і гривня була стабільна, і ціни не зростали і економіка росла і головне, що відновилася армія, були зроблені нові ракети, САУ, танки, ББМ... Була децентралізауця, прозоро, електронні декларації чиновникам... Був безвіз, асоціація, Томос...Все це за один рік знищив Найвєлічайший Лідор Всесвіту - бородатий Гундосік, який третій рік ні дня не прослуживший в армії, а носить військову форму, чотирижди ухилянт і руйнатор всього в Україні. 73%, як будете вирулювати? А "сметунів" змило якимсь дощем і так, що немає жодного. Я порівняю, що зробило обалванене стадо баранів, коли наприклад, професійна команда вищого елелону на вирішальну гру викидає з команди всіх футболістів і бере "хароших пареньков" і то не зовсім нормальних пареньков, а розпіарених по телевізору і для проведення операції на серці з операційної виганяють хірургів і ставлять на їх місце "нарного, бісепромвишиваного мальчіка"...
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23.05.2024 17:23
+4
"Гривна будет по 40, будет война, будет хаос.. Ничего этого не случилось!" (с) Херпиду Стамбульський
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23.05.2024 16:57
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23.05.2024 16:11 Відповісти
https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=5hOKXkt6Jt9Jr57B
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23.05.2024 20:02 Відповісти
Дуресько, ти хоч подивись коли економіка зростала...
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23.05.2024 16:29 Відповісти
Із Чехії так добре видно? Клоун.
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23.05.2024 18:48 Відповісти
А ще Чехія дала максимальну кількість голосів Україні на Євробаченні!
І, безсумнівно, велика повага НАРОДУ Чехії за вибір президентом країни мудрого Петр Павела.
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24.05.2024 12:49 Відповісти
худоба ****** зникни
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23.05.2024 16:37 Відповісти
"Гривна будет по 40, будет война, будет хаос.. Ничего этого не случилось!" (с) Херпиду Стамбульський
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23.05.2024 16:57 Відповісти
Ну що нарідцю 73%, ви цього бажали? Так головне, що це ще не кінець, як на мій погляд, то це тільки початок. Головне, що не "барига", так? Так при ньому і гривня була стабільна, і ціни не зростали і економіка росла і головне, що відновилася армія, були зроблені нові ракети, САУ, танки, ББМ... Була децентралізауця, прозоро, електронні декларації чиновникам... Був безвіз, асоціація, Томос...Все це за один рік знищив Найвєлічайший Лідор Всесвіту - бородатий Гундосік, який третій рік ні дня не прослуживший в армії, а носить військову форму, чотирижди ухилянт і руйнатор всього в Україні. 73%, як будете вирулювати? А "сметунів" змило якимсь дощем і так, що немає жодного. Я порівняю, що зробило обалванене стадо баранів, коли наприклад, професійна команда вищого елелону на вирішальну гру викидає з команди всіх футболістів і бере "хароших пареньков" і то не зовсім нормальних пареньков, а розпіарених по телевізору і для проведення операції на серці з операційної виганяють хірургів і ставлять на їх місце "нарного, бісепромвишиваного мальчіка"...
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23.05.2024 17:23 Відповісти
ахметов і ко виводить свій млрд. дол, шмигаль дав добро
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23.05.2024 20:12 Відповісти
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує.

ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому істерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
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24.05.2024 00:25 Відповісти

https://biz.censor.net/news/3490978/*************************************** 469https://biz.censor.net/news/3490978/**************************************#comments


https://biz.censor.net/news/3490980/nbu_obmejyt_sumy_kartkovyh_perekaziv_mij_fizosobamy

"Совадєніє? не впевнений... "
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24.05.2024 06:12 Відповісти

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