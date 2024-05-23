Нацбанк обмежить суми карткових переказів між фізособами

Національний банк України готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Про це повідмили в НБУ, передає LIGA.net.

Скільки можна переказати

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Коли запрацюють обмеження

Обмеження, яке буде базуватися на квітневому рішенні Ради національної безпеки та оборони щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р переказів з рахунків фізосіб в 100 тис. грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності стане складніше і дорожче", – зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Обмежувати вхідні транзації не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам.

До того ж за наявності підстав та підтверджень, ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

Тіньові перекази

За даними НБУ, обсяги подібних тіньових переказів можуть складати мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього.

Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

Із осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів p2p переказів по системі, а також зростання кількості карток з яких здійснюються такі перекази та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами і доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 тис. клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року.

Інший банк виявив понад 4 тис. скомпрометованих карток за аналогічний період.

Так, за оцінками аналітиків CASE, Україна втрачає орієнтовно не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати "у конвертах" тощо.

"Якщо ці люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності то скажіть, чим вони відрізняються від, наприклад наркокур'єрів", – зазначив при цьому голова НБУ Андрій Пишний.

Регулювання

У перспективі, після зміни законодавства, можливе створення реєстрів карток, які використовували для подібних операцій.

Також у рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив'язаний до відсотків операцій від суми платежів.