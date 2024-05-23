Нацбанк обмежить суми карткових переказів між фізособами
Національний банк України готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).
Про це повідмили в НБУ, передає LIGA.net.
Скільки можна переказати
Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
Коли запрацюють обмеження
Обмеження, яке буде базуватися на квітневому рішенні Ради національної безпеки та оборони щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.
"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р переказів з рахунків фізосіб в 100 тис. грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності стане складніше і дорожче", – зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Обмежувати вхідні транзації не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам.
До того ж за наявності підстав та підтверджень, ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.
Тіньові перекази
За даними НБУ, обсяги подібних тіньових переказів можуть складати мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього.
Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.
Із осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів p2p переказів по системі, а також зростання кількості карток з яких здійснюються такі перекази та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.
Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами і доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 тис. клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року.
Інший банк виявив понад 4 тис. скомпрометованих карток за аналогічний період.
Так, за оцінками аналітиків CASE, Україна втрачає орієнтовно не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати "у конвертах" тощо.
"Якщо ці люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності то скажіть, чим вони відрізняються від, наприклад наркокур'єрів", – зазначив при цьому голова НБУ Андрій Пишний.
Регулювання
У перспективі, після зміни законодавства, можливе створення реєстрів карток, які використовували для подібних операцій.
Також у рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив'язаний до відсотків операцій від суми платежів.
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Хренассе "нічого не вартий". А єлектроенегрія, яку мегаватами на цей майнінг витрачають - хіба нічого не варта? А устаткування для майнінгу - теж бескоштовне?
відправляєш сто грн, плати половину комісії, 50 грн, банку!
Втім, сенс фрази від цього не змінився...
треба забрати в людей карти зовсім
залишити карти тільки тим
хто дивиться телемарахвон та 95 квартал
Результаты реформы и критика
О реформе было объявлено в 21 час, когда практически все финансовые учреждения и магазины уже были закрыты. В крупных городах европейской части страны некоторые люди в ближайшие часы после этого смогли разменять имевшиеся у них 50- и 100-рублёвые банкноты в кассах метро, железнодорожных вокзалов и у таксистов (многие кассиры и таксисты, занятые работой, ещё не знали об оглашении указа). Некоторым удалось отправить крупные денежные переводы в отделениях почты при вокзалах, работавших до полуночи. Некоторые покупали за 50- и 100-рублёвые банкноты в кассах железнодорожных вокзалов и аэропортов билеты на дальние расстояния на несколько дней вперёд, а потом, после окончания обмена, сдавали эти билеты и получали деньгиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] .
«Можно сказать, что страна в эти дни не работала. В первые два дня в обществе царила паника - люди фактически штурмом брали сберкассы. Особенно волнительными эти дни оказались для людей пожилого возраста, которые боялись не успеть сдать старые деньги», - пишет историк Роман Кирсановhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] .
Вопреки заявлениям правительства, большая часть денег находилась не у подпольных миллионеров, а на руках у населения, тем более что накануне «павловской» реформы зарплаты выдавались 50- и 100-рублевыми купюрами, которые как раз и подлежали заменеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] . В Москве средний размер сумм наличности, успешно обменянной на основании заявления, был близок к 2000 рублей. А в целом по стране, как доложил Председатель Госбанка Виктор Геращенко на заседании Кабинета министров, к 26 января в отделения Госбанка поступили купюры на сумму около 40 млрд рублей, при том что в обороте их было на 48 млрд рублей. Таким образом, не было предъявлено около 8 млрд рублейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-9 [9] . Поэтому попытка стабилизировать обращение наличных денег и частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР не удалась. К тому же, текущая эмиссия превышала объём изъятых денегhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] .
Главным последствием реформы стала утрата доверия населения к действиям союзного правительства.
причем здесь мифическая розетка, речь идет о переводах p2p, а если вы занимаетесь криптой или ведете нелегальный бизнес на площадках, то да, вас, конечно, это зацепит думаю, вы меня прекрасно поняли
2. Обмежувати вхідні транзації не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам.
чергова шиза ім. гетьманцева.
Якраз ФОПи і приймають багато платежів на день від громадян мимо каси.
Рух по карткам зупинеться - відчують всі.
Я ж не кажу про великі кафітерії.
А коли я купую но олх та подібних переказом передоплатою?
Ні,я ррзумію якщо ви скупляєтесь виключно по терміналу, але в мене тільки переказів в місяць більше ніж 30 операцій, і це незахмарні кошти.
Чекайте,чекайте, осінь всім покаже що буде в цілому в країні.
вы покупаете на ОЛХ в месяц на сумму больше 100 000 тыс??? у физ лиц?
никого, кто не дроп, или мул или полпольно ведет бизнес на ОЛХ, Prom, Розетка или подобных площадках - это не зацепит от слова совсем
так я вас удивлю, будет дальше гораздо хуже: и налоги подымут, и бенз подорожает с продуктами, и комун услуги. А еще убьют кого-то из знакомых или родственников... если уже, не дай Бог...
По типу "...а менты нам не кенты, лучше воры чем менты".
Хочуть жити як в Європі, але:
- ідентифікації не потрібно (я ж вільний як бур'янина - перекотиполе). Я ж Тріанон у вишиванці!;
- закріплення номерів мобільного зв'язку - ні-і-і, то ж моя приватність;
- відслідковування доходів і розходів?! яке ваше собаче діло!!! а-а-а, ґвалт! касові апарати потрібно ставити! а-а-а, душать підприємця-годувальника!!
- платити податки??!! нехай лохи платять.
А потім розповідають про мізерні пенсії. Звідки їм взятися, пристойним пенсіям, якщо ніхто не хоче платити податки!?
А скажіть, не мені, собі скажіть ви все ще хочете жити в цивілізованому світі чи у Сомалі?
Значить бідного-пребідного дідуся пенсіонера потрібно пожаліти, що він "за долю малую" від кожної транзакції, здає в оренду свою банківську картку пройдисвітам і злочинцям?
Він такий нужденний, що свідомо стає співучасником злочину і що - "понять и простить".
Тож не дивно, що при такій кількості ренегатів і просто довбограїв, у нас Президентом став безграмотний клоун.
Якщо красти вагонами, то збільшення податків не врятує, а просто все стане ще гірше, бо буде вимивання грошей у населення. Люди готові платит податки, але люди не розуміють куди вони потім діваються, бо це таємниця.
Я кажут багато і в політиці також: не вистачає податків, а ви пробували для початку просто менше красти? ... Риба гниє з голови.
А недалекі перекладають відповідальність з влади на людей, при цьому влада крутить гайки всім кому хоче і подає ПРЕКРАСНИЙ приклад як треба, а прості люди дивляться на це все, і такі: на навіщо цим му...кам платити, вони ніяк не нажруться роками.
Один тільки гринкевич на МІЛЬЯРД чого вартий, 1000 млн грн, ще раз МІЛЬЯРД і це один, якого на гарячому. Про інше вже просто набридло 100500 разів тут писали, починаючи з яєць і закінчуючи фортифікаіцями, захист електростанцій і т.д.
Когось посадили? ... а ви лохи платіть далі.
Так це не працює, влада показує приклад, а люди повторюють, на то вона і влада.
Також США, так не дай Бог украсти у держави, і не важливо політик чи бізнес, податки і державні гроші там святе і карається дуже сильно.
Остільки у нас влада прекрасно показує як треба, а на прохання людей влада майже не реагує, то це створює порушення соціального договору і якщо одним плювати, то і іншим також значить можна не виконувати.
Є книги і давно все вивчено.
Також ввели слово "ухилянт", щоб зробити розкол у соціумі, але влада сама робить собі бронь, дітей своїх вивезли, а люди, у яких нічого нема по факту надсилають вагон претензій.
По факту ухилянт це той, хто взяв у держави, був на її утримуванні, отримував від держави бонуси і привілегії, а коли держава у скруті, то вони швиденько забули про "віддати борг".
Та само топ ведуча України Мосейчук яка топить за патріотизм і борг перед державою і гнобить людей з екрану. Але вона сама виховала свого сина, що він при першій можливості покинув Україну і став "емігрантом" і в нього нема тут нерухомості, житла, заводу і т.д. То по офіційній статистиці більше 70% молоді в Україні не мають нічого також. Але ж вони вищі і для "еліти" свої закони.
Це подвійні стандарти просто і порушення соціального договору.
Просто коли реально ставити факти і питання, то відразу тичать "ухилят" чи ще якось, дуже зручно звинуватити людину. А коли військовий в стоїть і просить на комуналку, бо його кинули, то чомусь про це мовчать, історія Грейдера була, але про це швидко забули знову і зам'яли.
- я не хочу жить под наблюдением камер с идентификацией,
- при совершении звонка, переезда, покупки государство уже узнает все детали, и я не хочу, чтобы оно залазило в туалет, постель и контролировало что я читаю и о чем думаю
- я не хочу, чтобы меня ограничивали в том, сколько денег я могу перечислить родным, жене, друзьям и волонтерам без официального статуса. Государство им ничего не дало, значит не государства собьачье дело, сколько я им перечисляю.
Насчет клоуна. Когда выпускники Трускавецких курсов шли управлять государством, они называли себя последователями либертарианства. По итогу своего правления построили породию на страну 1984, которая за 30 лет прошла путь закручивания гаек в контроле за личностью, и сегодня гонит своих безропотных рабов дохнуть в украинских степях.
Это возмутительно! "(с) Чиполлино