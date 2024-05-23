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Новини
25 161 96

Нацбанк обмежить суми карткових переказів між фізособами

банківська картка

Національний банк України готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Про це повідмили в НБУ, передає LIGA.net.

Скільки можна переказати

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Коли запрацюють обмеження

Обмеження, яке буде базуватися на квітневому рішенні Ради національної безпеки та оборони щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р переказів з рахунків фізосіб в 100 тис. грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності стане складніше і дорожче", – зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Обмежувати вхідні транзації не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам.

До того ж за наявності підстав та підтверджень, ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

Тіньові перекази

За даними НБУ, обсяги подібних тіньових переказів можуть складати мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього.

Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

Із осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів p2p переказів по системі, а також зростання кількості карток з яких здійснюються такі перекази та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами і доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 тис. клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року.

Інший банк виявив понад 4 тис. скомпрометованих карток за аналогічний період.

Так, за оцінками аналітиків CASE, Україна втрачає орієнтовно не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати "у конвертах" тощо.

"Якщо ці люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності то скажіть, чим вони відрізняються від, наприклад наркокур'єрів", – зазначив при цьому голова НБУ Андрій Пишний.

Регулювання

У перспективі, після зміни законодавства, можливе створення реєстрів карток, які використовували для подібних операцій.

Також у рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив'язаний до відсотків операцій від суми платежів.

Автор: 

кредитні картки (111) НБУ (9267) грошові перекази (196)


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Топ коментарі
+20
правильно
треба забрати в людей карти зовсім
залишити карти тільки тим
хто дивиться телемарахвон та 95 квартал
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23.05.2024 16:05
+17
Зелені гниди
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23.05.2024 16:04
+15
з владою ЗЕленого покидька майбутнього у країни немає
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23.05.2024 16:05
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майбутнє за криптою
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23.05.2024 15:59 Відповісти
Досі цікавить момент цінності крипти, якщо її треба майнити. Витрачено доуя ресурсів, нічого не створено, але це нічого чомусь багато коштує. Це якщо рідкісний блакитний крокодил зіжрав чіхуахуа і вичоав, вибачте, то те лайно має коштувати як крокодил і чіхуахуа разом?
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23.05.2024 16:23 Відповісти
це як МММ тільки ще й ведеться незрозуміла бурхлива діяльність. Але ж і з обміну металів на обмін папірців також якось перейшли
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23.05.2024 16:32 Відповісти
Папірці завеспечує вартістю та держава, яка їх випускає. А що забеспечує вартістю крипту? Хіба витрачання впусту "на майнінг" енергії закладає у неї реальну вартість?
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23.05.2024 17:20 Відповісти
"А що забеспечує вартістю крипту?" - її непідзвітність.
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23.05.2024 17:35 Відповісти
Знаєте, вам зовсім не обов'язково купувати ту крипту. У мене знайомий це з часів як вона коштувала 600 долярів за 1 біткоїн це знає і не купує. І, здається він досі тримається. Не довіряти - це нормально.
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24.05.2024 01:16 Відповісти
цінність крипти прямопропорційно ,скільки в неї вкладено коштів(живих доларів). Сам майнінг крипти -нічого не вартий. Це -фікція, замануха і т.д.
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23.05.2024 16:43 Відповісти
"Сам майнінг крипти -нічого не вартий."

Хренассе "нічого не вартий". А єлектроенегрія, яку мегаватами на цей майнінг витрачають - хіба нічого не варта? А устаткування для майнінгу - теж бескоштовне?
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23.05.2024 17:21 Відповісти
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24.05.2024 06:26 Відповісти
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23.05.2024 16:01 Відповісти
Майбутне в туманi.
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23.05.2024 16:02 Відповісти
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23.05.2024 16:34 Відповісти
Їжачок, в принципі, не може бути у тумані. Саме на цьому заснований принцип протитуманних фар, що низко над землею туману нема.
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24.05.2024 09:11 Відповісти
і ще, треба підняти ціни за операцію.
відправляєш сто грн, плати половину комісії, 50 грн, банку!
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23.05.2024 16:03 Відповісти
Приват і так уже на шляху...
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23.05.2024 16:07 Відповісти
Не правильно платиш 100 податок 500
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23.05.2024 20:47 Відповісти
Зелені гниди
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23.05.2024 16:04 Відповісти
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23.05.2024 16:50 Відповісти
Скривився "платник податків"
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23.05.2024 19:11 Відповісти
Уряди досягають неабияких успіхів у злодійському ремеслі ,яке вони називають оподаткування....
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23.05.2024 16:05 Відповісти
Перше слово спочатку прочитав як "Уроди".
Втім, сенс фрази від цього не змінився...
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23.05.2024 16:36 Відповісти
правильно
треба забрати в людей карти зовсім
залишити карти тільки тим
хто дивиться телемарахвон та 95 квартал
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23.05.2024 16:05 Відповісти
Ше не зовсім давно розраховувались готівкою і нічого
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23.05.2024 16:17 Відповісти
зедурники тут не дурні , вони планують обмежити обіг готівки , а дехто з них взагалі пропонує заблокувати її використання.
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23.05.2024 16:41 Відповісти
https://biz.censor.net/user/582144 І що нам робити?
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23.05.2024 16:53 Відповісти
Нам - нічого , бо від нас це не залежить , а при обмеженні використання готівки можна отримати результат зрідні тому що в совку був коли сотні старого зразка в один день скасували .
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23.05.2024 17:33 Відповісти
Так звана реформа Павлова. "Постраждали" 50-ки і 100-ки. На їх обмін дали три дні.

Результаты реформы и критика

О реформе было объявлено в 21 час, когда практически все финансовые учреждения и магазины уже были закрыты. В крупных городах европейской части страны некоторые люди в ближайшие часы после этого смогли разменять имевшиеся у них 50- и 100-рублёвые банкноты в кассах метро, железнодорожных вокзалов и у таксистов (многие кассиры и таксисты, занятые работой, ещё не знали об оглашении указа). Некоторым удалось отправить крупные денежные переводы в отделениях почты при вокзалах, работавших до полуночи. Некоторые покупали за 50- и 100-рублёвые банкноты в кассах железнодорожных вокзалов и аэропортов билеты на дальние расстояния на несколько дней вперёд, а потом, после окончания обмена, сдавали эти билеты и получали деньгиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] .

«Можно сказать, что страна в эти дни не работала. В первые два дня в обществе царила паника - люди фактически штурмом брали сберкассы. Особенно волнительными эти дни оказались для людей пожилого возраста, которые боялись не успеть сдать старые деньги», - пишет историк Роман Кирсановhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] .

Вопреки заявлениям правительства, большая часть денег находилась не у подпольных миллионеров, а на руках у населения, тем более что накануне «павловской» реформы зарплаты выдавались 50- и 100-рублевыми купюрами, которые как раз и подлежали заменеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] . В Москве средний размер сумм наличности, успешно обменянной на основании заявления, был близок к 2000 рублей. А в целом по стране, как доложил Председатель Госбанка Виктор Геращенко на заседании Кабинета министров, к 26 января в отделения Госбанка поступили купюры на сумму около 40 млрд рублей, при том что в обороте их было на 48 млрд рублей. Таким образом, не было предъявлено около 8 млрд рублейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-9 [9] . Поэтому попытка стабилизировать обращение наличных денег и частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР не удалась. К тому же, текущая эмиссия превышала объём изъятых денегhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-gazeta_ru-3 [3] .

Главным последствием реформы стала утрата доверия населения к действиям союзного правительства.
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23.05.2024 17:54 Відповісти
Ну тут фарби дуже загустили про "вся страна нє работала " , у ті часи не всі під подушкою сотні тисяч мали , так вже склалося
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23.05.2024 17:58 Відповісти
Нехай і далі наркотою онлайн торгують, чи в казино нелегальне грають. Тобі шо 100 000 чи 30 операцій на місяць мало?
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23.05.2024 16:38 Відповісти
Це не про наркоту і казино , це про тридцять чашок кави у ФОПа , проданих офіційно , і його карта заблокована ((
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23.05.2024 17:35 Відповісти
Яка карта? Вони повинні через термінал та налогову транзакції проводити, а мова йде про переказ з картки на картку.
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23.05.2024 18:34 Відповісти
А до чого термінал прив'язаний - до податкової , чи банківського рахунку ФОПа ? (( Не думав ніколи чому у супермаркеті на чекові через один як не ПП то ФОП ? ((
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24.05.2024 00:08 Відповісти
Ви торгаші дуже хитрі ухилятись від податків. От тепер на вашу хитру жопу і болт знайшовся. А патякати можна шо завгодно.
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24.05.2024 08:15 Відповісти
Дурнику , "ви торгаші" це ти про кого ? Тобі хоч колись дійде про що мова , чи для тебе усі у кого картковий рахунок наркотиками торгують і казино мають ?
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24.05.2024 15:39 Відповісти
Тоді чого ти нозями юзаєш? Зараз популярно купі-продаєм в інтернеті займатись і не сплачувати жодної копійки податків. Ти мабуть один із них? Мені особисто начхати. 30 транзакцій на місяць мені з головою хватить.
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24.05.2024 18:40 Відповісти
Мені особисто плювати на що тобі начхати , просто не будь ідіотом , звісно якщо тим не є від народження ))
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24.05.2024 22:39 Відповісти
деньги идут на Р/С, вы вообще в бухгалтерии не шарите? при чем здесь личная карта?
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25.05.2024 17:30 Відповісти
Для суперпросунутого - картка це метод здійснення платежів з твого розрахункового рахунку , ну або спосіб кошти на той рахунок внести . Ти , "шарящий" , вочевидь думаєш що і електрику тобі розетка виробляє а не електростанція , бо ти ж шнур в розетку вмикаєш ))
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25.05.2024 17:51 Відповісти
еще раз, ваши платежи никто не ограничивает, не несите бред и не переводите стрелки.
причем здесь мифическая розетка, речь идет о переводах p2p, а если вы занимаетесь криптой или ведете нелегальный бизнес на площадках, то да, вас, конечно, это зацепит думаю, вы меня прекрасно поняли
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25.05.2024 18:05 Відповісти
если официально, то они идут на Р/С, не несите бред, а если вы продаете, чтобы не показывать оборот с оплатой на личную карту, то да, но тогда это не офциально и незаконно, так что не надо здесь пытаться ввести людей в заблуждение
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25.05.2024 18:14 Відповісти
з владою ЗЕленого покидька майбутнього у країни немає
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23.05.2024 16:05 Відповісти
У них електорат пенсіонери і бюджетники, а у для них 100 тисяч грн на місяць блакитна мрія.
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23.05.2024 16:09 Відповісти
Ну деякі військові отримають більше.
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24.05.2024 07:12 Відповісти
1. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності стане складніше і дорожче"

2. Обмежувати вхідні транзації не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам.

чергова шиза ім. гетьманцева.

Якраз ФОПи і приймають багато платежів на день від громадян мимо каси.
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23.05.2024 16:10 Відповісти
Сам факт наявності грошей на картці й того, що середньостатистичний пацієнт, який не є слугою народу, може щось комусь пересилати, вже наводить на підозри.
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23.05.2024 16:13 Відповісти
Гоям гроші не передбачено
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23.05.2024 16:19 Відповісти
Верховна рада внесла в закон Божий "Не укради" 57 поправок (не моє).
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23.05.2024 16:15 Відповісти
Paypal на вас поклав
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23.05.2024 16:17 Відповісти
І Дуже давно
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23.05.2024 16:20 Відповісти
"...Україна втрачає орієнтовно не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів...". Це, типу, кожен двірним може цим займатись чи це схеми самої влади? Чи не бояться вони вийти на самих себе?
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23.05.2024 16:20 Відповісти
Таможня - це місце де пройопується найбільше бабла. Звідти треба починати.
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23.05.2024 16:53 Відповісти
Як завжди постраждають звичайні люді, а шахраї знайдуть нову шпарину! Десь в світі таке є??? Навіщо нам податкова, СБУ, НАБУ, ДБР і все інше???
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23.05.2024 16:27 Відповісти
Мало того,що держава дрони не купляє,так тепер і волонтери не зможуть навіть один Мавік купити.
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23.05.2024 16:36 Відповісти
Мабуть це і є мета зрадників у владі, котрі через безграмотність та пофігізм народу захопили управління державою.
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23.05.2024 16:54 Відповісти
Нал повертається.
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23.05.2024 16:43 Відповісти
Нал - табу!

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23.05.2024 17:03 Відповісти
Зелених - Можна!
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23.05.2024 17:43 Відповісти
Депилы зеленые. А как еще денег закинуть пожилыми родственникам на оккупированной территории? Только через менялу, у которого куча карточек в украинских банках и есть наличка в рублях. Вот народ и гоняет туда-сюда по карточкам. Мало того, что война создала с этим огромные проблемы, так еще и клоунская власть решила подкинуть новых. Твари.
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23.05.2024 16:44 Відповісти
Зебобіки докерувались до ручки. Дно
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23.05.2024 16:47 Відповісти
Очевидно що зебобіки вже давно про все домовились з москвою і мають золоті парашути. Волонтери їм як кістка в горлі, заважають всіх злити - звідси і двіжухи щоб задушити
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23.05.2024 16:51 Відповісти
Чергове "пакращення" від влади...а от власникам офшорів вони скасували штрафи...різний рівень бабла- різні " обмеження"...)
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23.05.2024 17:04 Відповісти
Вертаємось до нала в спортивних сумках.
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23.05.2024 17:05 Відповісти
Абсолютно нормальное ограничение, вполне достаточно для физ лица 100 000 в месяц. Сомневаюсь, что кому-то, кроме p2p на биржах или торговле на маркетплейсах (подобніх площадках), не хватит этой суммы.
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23.05.2024 17:19 Відповісти
сума можливо, але 30 операцій, на каву часто сплачую переводом на карту, та щє багато чого дрібного за місяці, ці 30 операцій в активного громадянина меньш ніж на тиждень.
Рух по карткам зупинеться - відчують всі.
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24.05.2024 09:26 Відповісти
При чем здесь покупки? они идут на Р/С продавца, это не личный перевод. Не путайте людей, если сами не понимаете. А если понимаете, то лукавите.
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25.05.2024 17:32 Відповісти
На який рс? Коли я перекидую на картку??
Я ж не кажу про великі кафітерії.
А коли я купую но олх та подібних переказом передоплатою?
Ні,я ррзумію якщо ви скупляєтесь виключно по терміналу, але в мене тільки переказів в місяць більше ніж 30 операцій, і це незахмарні кошти.
Чекайте,чекайте, осінь всім покаже що буде в цілому в країні.
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26.05.2024 09:44 Відповісти
обычный Р/С, не надо мне говорить о перекидах на карту за кофе, детский лепет какой-то, в каких это местах вы за кофе перекидываете на карту? не надо нести здесь этот бред
вы покупаете на ОЛХ в месяц на сумму больше 100 000 тыс??? у физ лиц?

никого, кто не дроп, или мул или полпольно ведет бизнес на ОЛХ, Prom, Розетка или подобных площадках - это не зацепит от слова совсем
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26.05.2024 21:43 Відповісти
что будет, что будет, будет - повышение налогов, цен, мобилизация, отключения света и т.д., вы не заметили, что война с стране? нет?
так я вас удивлю, будет дальше гораздо хуже: и налоги подымут, и бенз подорожает с продуктами, и комун услуги. А еще убьют кого-то из знакомых или родственников... если уже, не дай Бог...
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26.05.2024 21:48 Відповісти
Я читаю ці гнівні філіппіки і диву даюсь... наскільки у нас криміналізована свідомість суспільства!
По типу "...а менты нам не кенты, лучше воры чем менты".
Хочуть жити як в Європі, але:
- ідентифікації не потрібно (я ж вільний як бур'янина - перекотиполе). Я ж Тріанон у вишиванці!;
- закріплення номерів мобільного зв'язку - ні-і-і, то ж моя приватність;
- відслідковування доходів і розходів?! яке ваше собаче діло!!! а-а-а, ґвалт! касові апарати потрібно ставити! а-а-а, душать підприємця-годувальника!!
- платити податки??!! нехай лохи платять.
А потім розповідають про мізерні пенсії. Звідки їм взятися, пристойним пенсіям, якщо ніхто не хоче платити податки!?
А скажіть, не мені, собі скажіть ви все ще хочете жити в цивілізованому світі чи у Сомалі?
Значить бідного-пребідного дідуся пенсіонера потрібно пожаліти, що він "за долю малую" від кожної транзакції, здає в оренду свою банківську картку пройдисвітам і злочинцям?
Він такий нужденний, що свідомо стає співучасником злочину і що - "понять и простить".
Тож не дивно, що при такій кількості ренегатів і просто довбограїв, у нас Президентом став безграмотний клоун.
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23.05.2024 17:24 Відповісти
В європі громадяни довіряють державі. А тут любий бармен і сексмодель можуть злабати будь який закон і через тиждень їхні кореші його приймуть. А через два ви будете їм винні штраф 25 тисяч.
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23.05.2024 19:33 Відповісти
Із книги читав: "не важливо скільки плати податків, якщо їх будуть всі красти в умовах корупції". Про рівень корупції постійно натякають Українській владі всі, Європі і США дуже багато разів натякали і не раз. Одні мутки на тендерах чого варті і це є в статтях Європи і США, можна відкрити сайти західні і почитати.

Якщо красти вагонами, то збільшення податків не врятує, а просто все стане ще гірше, бо буде вимивання грошей у населення. Люди готові платит податки, але люди не розуміють куди вони потім діваються, бо це таємниця.

Я кажут багато і в політиці також: не вистачає податків, а ви пробували для початку просто менше красти? ... Риба гниє з голови.

А недалекі перекладають відповідальність з влади на людей, при цьому влада крутить гайки всім кому хоче і подає ПРЕКРАСНИЙ приклад як треба, а прості люди дивляться на це все, і такі: на навіщо цим му...кам платити, вони ніяк не нажруться роками.

Один тільки гринкевич на МІЛЬЯРД чого вартий, 1000 млн грн, ще раз МІЛЬЯРД і це один, якого на гарячому. Про інше вже просто набридло 100500 разів тут писали, починаючи з яєць і закінчуючи фортифікаіцями, захист електростанцій і т.д.

Когось посадили? ... а ви лохи платіть далі.

Так це не працює, влада показує приклад, а люди повторюють, на то вона і влада.
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23.05.2024 19:52 Відповісти
Знов перекручуєте з ніг на голову як вам зручно. Почитайте книги по економіках успішних країн і як вони будувалися. Ідеальним прикладом буде Швейцарія, де спочатку були створені умови, влада створила для себе жорсткі умови, щоб мінімізувати корупцію і потім ця модель була ПОКАЗОВО спущена на населення, тобто влада для себе ввела контроль і тепер і населення. Владі Швейцарії довірять гроші інші країни без питань і несуть гроші в банки Швейцарії, і тому є причина.

Також США, так не дай Бог украсти у держави, і не важливо політик чи бізнес, податки і державні гроші там святе і карається дуже сильно.

Остільки у нас влада прекрасно показує як треба, а на прохання людей влада майже не реагує, то це створює порушення соціального договору і якщо одним плювати, то і іншим також значить можна не виконувати.

Є книги і давно все вивчено.

Також ввели слово "ухилянт", щоб зробити розкол у соціумі, але влада сама робить собі бронь, дітей своїх вивезли, а люди, у яких нічого нема по факту надсилають вагон претензій.

По факту ухилянт це той, хто взяв у держави, був на її утримуванні, отримував від держави бонуси і привілегії, а коли держава у скруті, то вони швиденько забули про "віддати борг".

Та само топ ведуча України Мосейчук яка топить за патріотизм і борг перед державою і гнобить людей з екрану. Але вона сама виховала свого сина, що він при першій можливості покинув Україну і став "емігрантом" і в нього нема тут нерухомості, житла, заводу і т.д. То по офіційній статистиці більше 70% молоді в Україні не мають нічого також. Але ж вони вищі і для "еліти" свої закони.

Це подвійні стандарти просто і порушення соціального договору.

Просто коли реально ставити факти і питання, то відразу тичать "ухилят" чи ще якось, дуже зручно звинуватити людину. А коли військовий в стоїть і просить на комуналку, бо його кинули, то чомусь про це мовчать, історія Грейдера була, але про це швидко забули знову і зам'яли.
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24.05.2024 11:58 Відповісти
Смешал в кучу нормальное и ненормальное, чтоб оправдать ненормальное. Я зарабатываю по-белому и плачу все налоги, меня проверяет банк с его финмониторингом и налоговая следит, чтоб я все доплатил, плюс пенсионный фонд. Не ворую, мошенничеством не занимаюсь, все мои данные и так есть у государства.

- я не хочу жить под наблюдением камер с идентификацией,
- при совершении звонка, переезда, покупки государство уже узнает все детали, и я не хочу, чтобы оно залазило в туалет, постель и контролировало что я читаю и о чем думаю
- я не хочу, чтобы меня ограничивали в том, сколько денег я могу перечислить родным, жене, друзьям и волонтерам без официального статуса. Государство им ничего не дало, значит не государства собьачье дело, сколько я им перечисляю.

Насчет клоуна. Когда выпускники Трускавецких курсов шли управлять государством, они называли себя последователями либертарианства. По итогу своего правления построили породию на страну 1984, которая за 30 лет прошла путь закручивания гаек в контроле за личностью, и сегодня гонит своих безропотных рабов дохнуть в украинских степях.
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24.05.2024 01:40 Відповісти
"...мы ввели налог на воздух, так они перестали дышать!
Это возмутительно! "(с) Чиполлино
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23.05.2024 17:27 Відповісти
Хто лояльний до зеленої шмарклі, тому можна і ліміт підвищити , а хто ні, то тим волонтерам обмеження і перевірки
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23.05.2024 17:41 Відповісти
Не там тінь шукають
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23.05.2024 19:15 Відповісти
Все вони розуміють що роблять..мудрий наріт все схаває....
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24.05.2024 06:32 Відповісти
Кожен день покращення, хоч би разок погіршення зробили.
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23.05.2024 19:51 Відповісти
Карта - нормальний інструмент. А навіщо його псувати? Інструмент ні в чому не винен.Замість боротьби з казіно - боротьба з картами.Сокирой не тільки людей вбивають.
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23.05.2024 20:07 Відповісти
Волонтерським зборам писda. Які ж ці зелені падлюки безсовісні ненажерливі
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23.05.2024 22:11 Відповісти
Читаю коментарі більшості коментаторів, і у мене виникає питання, коментатори взагалі читали новину, чи тупо чергову хрінь написали за ради хайпу?
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23.05.2024 23:19 Відповісти
Я так думаю суть у тому що НБУ говорить одне, а банки роблять що хочцть - блокують картки без жодних пояснень, тому й коментарі такі бо усіх це достало.
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24.05.2024 01:19 Відповісти
демократія
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23.05.2024 23:24 Відповісти
Дєрьмаку оманському волонтери заважа
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24.05.2024 01:25 Відповісти
кварталівські ригоанали навіть не думають боротися з корупцією
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24.05.2024 01:27 Відповісти
Цікаво військові які направляють зп сім'ям? Можна хоча б для них виключення зробити.
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24.05.2024 07:11 Відповісти
сначала власть создает разные предпосылки, что б мутить бабки, потом издает законы, что б с этими мутками бороться - на выходе как всегда пострадает пересічний громадянин))))
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24.05.2024 07:52 Відповісти
У кого є гроші - той знайде варіанти.
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24.05.2024 10:01 Відповісти

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