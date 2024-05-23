"Роснєфть" просить про податкові пільги для ремонту НПЗ після ударів українських безпілотників

Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" просить уряд РФ про податкові пільги, щоб компенсувати витрати через атаки дронів на свої НПЗ.

Про це йдеться у листі голови "Роснєфті" Ігоря Сєчіна на адресу прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, пише російський "Коммерсант".

У листі зазначається, що обмеження постачання обладнання через санкції, зростання витрат на логістику та будівельні роботи, зниження доступності фінансових ресурсів та інфляція викликали кратне збільшення бюджетів найбільших проєктів "Роснєфті", реалізація яких знаходиться на початковій стадії.

Крім того, наголошується у листі, через атаки безпілотників на НПЗ компанія змушена реалізовувати розширений і витратний комплекс заходів фізичного захисту.

Щоб компенсувати витрати на безпеку Сєчін просить надати "Роснєфті" пільги зі сплати ПДВ або податку на прибуток, а також збільшити пільгу зі сплати акцизу на нафту, яка залежить від виробництва бензину.

Він також просить скасувати умову отримання інвестиційної надбавки, яка передбачає інвестиції в НПЗ у 2019-2024 роках на суму щонайменше 30 млрд рублів. При порушенні цієї умови надбавка скасовується та відшкодовується до бюджету за весь період застосування з урахуванням пені.

Також Сєчін просить скасувати норму про припинення отримання інвестиційної надбавки з 2027 року, якщо компанія не встигла ввести установки в експлуатацію.

Як повідомлялося, експорт російських нафтопродуктів у квітні впав до мінімуму після пандемії, оскільки Росія змушена зупиняти свої НПЗ на ремонт після ударів українських безпілотників.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня, однак російським компаніям наразі вдається доволі швидко їх відновлювати.