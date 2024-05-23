Путіну бракує грошей на війну: З російського бізнесу додатково зберуть $14 мільярдів податків

Російська влада натякнула на можливість підвищення податку на прибуток з 20% до 25%, що може залучити додаткові $14,2 млрд до бюджету РФ.

Як пише Reuters, президент Росії Владімір Путін ініцював підвищення податків для компаній і заможних громадян, відповідний план вже готує російське Міністерство фінансів, передає ЕП.

Так, Мінфін РФ розглядає можливість введення підвищеного податку на прибуток, але при цьому скасувати "курсові" експортні мита.

Росія запровадила експортні мита, прив'язані до курсу рубля до долара, з 1 жовтня 2023 року до кінця 2024 року на широкий спектр товарів, тоді як одноразовий податок на прибуток у 2023 році приніс скарбниці РФ $3,53 млрд.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов натякнув на підвищення ставки корпоративного податку до 25%, як у Китаї та Ірані. За оцінками головного економіста російського державного банку розвитку ВЕБ Андрєя Клепача, таке підвищення податку на 5% принесло б додатково 1,9 трлн руб. до російської скарбниці.

Податки в Росії

Раніше повідомлялося, що на виконання доручень, озвучених Путіним у посланні російським депутатам, потрібно понад 1 трлн руб. на рік. Щоб знайти ці кошти, доведеться підвищувати податки.

До того Путін попередив про запровадження прогресивної системи оподаткування і підвищення податків для корпорацій.

За даними російських ЗМІ, після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток для бізнесу – до 25%. Підвищення податків торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трлн руб. на рік.

Необхідність підвищення податків Путін пояснив потребою знайти кошти на "вирішення загально національних питань" і "боротьбу з бідністю", попри зростання військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік до рекорду з часів СРСР.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну