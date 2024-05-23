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Новини
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"Є великі сумніви": Стефанчук прокоментував ідею економічного бронювання від мобілізації

стефанчук

Конкретного механізму запровадження економічного бронювання від мобілізації поки що немає, тому можливість реалізації такої ідеї викликає сумніви.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Я зможу дати відповідь на це запитання лише після того, як я побачу конкретний механізм реалізації", – сказав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради зазначив, що доволі часто "за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів".

"У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б", – додав Стефанчук.

Водночас він припустив, що може підтримати такий механізм, якщо він забезпечуватиме рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати Батьківщину і сприятиме досягненню справедливості.

"Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому", – сказав спікер парламенту.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості, бо "бідні на будуть воювати за багатих", вважає голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Автор: 

ВР (2865) парламент (1948) бронювання (200) мобілізація (468) Стефанчук Руслан (23)


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Топ коментарі
+5
Лялька-нарукавник ОПИ, відкрила рота, і голосом хазяїна сказала те, що хазяїн хоче щоб почули. Як ОПа вирішить, так і буде. І скорі всього ОПа всіляко підготовлює "мудрий нарід" про грошовиту бронь мажорів.
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23.05.2024 18:22
+4
Коли ви бачите щоки ззаду людини, це багато про що говорить.
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23.05.2024 18:27
+2
стефанчук незаконно вивіз свого дорослого синка закордон у березні 2022-го року. Тобто синок голови вр - ухилянт.
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23.05.2024 21:26
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Лялька-нарукавник ОПИ, відкрила рота, і голосом хазяїна сказала те, що хазяїн хоче щоб почули. Як ОПа вирішить, так і буде. І скорі всього ОПа всіляко підготовлює "мудрий нарід" про грошовиту бронь мажорів.
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23.05.2024 18:22 Відповісти
Треба цього нарукаваника на фронт відправити, чи як свиню, чи як окопокопатєля, може чимось стане корисним для землі.
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23.05.2024 21:25 Відповісти
"Ухилянти" платять від 3 до 10 тис щоб перетнути кордом по різним схема. Навіть якщо порахувати по мінімум 50 000 "зникли" з України (через Тису, через Шлях, через липові довідки та інше) та помножимо на середню вартість послуг 5 000 дол = це буде 250 млн долларів і все це пішло в тінь. Взагалі, навіщо те економічне бронювання
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23.05.2024 18:25 Відповісти
Коли ви бачите щоки ззаду людини, це багато про що говорить.
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23.05.2024 18:27 Відповісти
Кому потрібно і так сам відкупитися (один раз) або звалить, або отримає бронь, або числитиметься там у поліції чи нацгвардії для галочки. Усім іншим - це не по кишені. То кому це потрібно...
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23.05.2024 19:32 Відповісти

це фото потрібно розкидати над ТОТ.На кацапів воно діятиме як горгона.Здихатимуть від страху.
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23.05.2024 19:55 Відповісти
стефанчук незаконно вивіз свого дорослого синка закордон у березні 2022-го року. Тобто синок голови вр - ухилянт.
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23.05.2024 21:26 Відповісти
В мене теж великі сумніви... чому оця дупа в кріслі, а не риє пузом окопи...
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23.05.2024 21:32 Відповісти
Вчене звання: професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України
зміг знайти, те чого в законі нема, а саме дату 1 жовтня

1 жовтня 2022,
https://suspilne.media/287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk/ Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук
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23.05.2024 21:40 Відповісти
Буде шибениця, Русланчику. Для тебе - спеціальна: не кожда перекладина і мотузка витримає такого ситого кнура.
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25.05.2024 20:51 Відповісти

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