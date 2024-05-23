"Є великі сумніви": Стефанчук прокоментував ідею економічного бронювання від мобілізації
Конкретного механізму запровадження економічного бронювання від мобілізації поки що немає, тому можливість реалізації такої ідеї викликає сумніви.
Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Я зможу дати відповідь на це запитання лише після того, як я побачу конкретний механізм реалізації", – сказав Стефанчук.
Спікер Верховної Ради зазначив, що доволі часто "за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів".
"У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б", – додав Стефанчук.
Водночас він припустив, що може підтримати такий механізм, якщо він забезпечуватиме рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати Батьківщину і сприятиме досягненню справедливості.
"Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому", – сказав спікер парламенту.
Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?
Як повідомлялося, Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.
Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.
Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.
Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості, бо "бідні на будуть воювати за багатих", вважає голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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це фото потрібно розкидати над ТОТ.На кацапів воно діятиме як горгона.Здихатимуть від страху.
зміг знайти, те чого в законі нема, а саме дату 1 жовтня
1 жовтня 2022,
https://suspilne.media/287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk/ Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук