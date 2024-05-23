Російський підсанкційний "Норнікель" вперше в історії другий рік поспіль не виплачуватиме дивіденди
Рада директорів російського гірничо-металургійного гіганта "Норільський нікель" ("Норнікель") рекомендувала не платити фінальні дивіденди за 2023 рік через вплив санкцій на фінансові результати.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Moscow Times.
Зазначається, що акціонери розглянуть це питання 28 червня.
Менеджмент "Норнікеля", найбільшого у світі виробника паладію та металевого нікелю, заявив, що підтримка фінансової стійкості компанії в пріоритеті перед дивідендами.
"Норнікель" вперше за 14 років не заплатив дивіденди за 2022 рік з урахуванням фінансового стану, що погіршився через геополітику, але у 2023 році відновив проміжні виплати.
У 2009 році "Норнікель" не виплачував дивіденди на тлі конфлікту акціонерів.
Про компанію
"Норнікель" – найбільша компанія в кольоровій металургії Росії, входить в топ-10 найбільших приватних компаній країни. Найбільший у світі виробник нікелю та паладію. Основні акціонери компанії – "Інтеррос" Володимира Потаніна (37% акцій) та "РусАл" (26,39% акцій).
Санкції проти "Норнікелю"
У квітні цього року стало відомо, що "Норнікель" планує перенести плавильні потужності свого Мідного заводу до Китаю, щоб уникнути антиросійських санкцій.
На рішення про перенесення виробництво до Китаю вплинули запроваджені у квітні санкції США та Великої Британії.
Як повідомлялося, США та Велика Британія 12 квітня заборонили імпорт нікелю, алюмінію та міді російського походження. Обмеження торкнулися також біржової торгівлі та позабіржових операцій – найбільшим світовим біржам металів Chicago Mercantile Exchange (CME) та London Metal Exchange (LME) заборонено приймати санкційні метали з Росії.
Раніше у "Норнікелі" також нарікали на відмову іноземних банків співпрацювати з металургійним холдингом, попри те, що компанія безпосередньо не потрапила під західні санкції.
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