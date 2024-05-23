Російський підсанкційний "Норнікель" вперше в історії другий рік поспіль не виплачуватиме дивіденди

Рада директорів російського гірничо-металургійного гіганта "Норільський нікель" ("Норнікель") рекомендувала не платити фінальні дивіденди за 2023 рік через вплив санкцій на фінансові результати.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Moscow Times.

Зазначається, що акціонери розглянуть це питання 28 червня.

Менеджмент "Норнікеля", найбільшого у світі виробника паладію та металевого нікелю, заявив, що підтримка фінансової стійкості компанії в пріоритеті перед дивідендами.

"Норнікель" вперше за 14 років не заплатив дивіденди за 2022 рік з урахуванням фінансового стану, що погіршився через геополітику, але у 2023 році відновив проміжні виплати.

У 2009 році "Норнікель" не виплачував дивіденди на тлі конфлікту акціонерів.

Про компанію

"Норнікель" – найбільша компанія в кольоровій металургії Росії, входить в топ-10 найбільших приватних компаній країни. Найбільший у світі виробник нікелю та паладію. Основні акціонери компанії – "Інтеррос" Володимира Потаніна (37% акцій) та "РусАл" (26,39% акцій).

Санкції проти "Норнікелю"

У квітні цього року стало відомо, що "Норнікель" планує перенести плавильні потужності свого Мідного заводу до Китаю, щоб уникнути антиросійських санкцій.

На рішення про перенесення виробництво до Китаю вплинули запроваджені у квітні санкції США та Великої Британії.

Як повідомлялося, США та Велика Британія 12 квітня заборонили імпорт нікелю, алюмінію та міді російського походження. Обмеження торкнулися також біржової торгівлі та позабіржових операцій – найбільшим світовим біржам металів Chicago Mercantile Exchange (CME) та London Metal Exchange (LME) заборонено приймати санкційні метали з Росії.

Раніше у "Норнікелі" також нарікали на відмову іноземних банків співпрацювати з металургійним холдингом, попри те, що компанія безпосередньо не потрапила під західні санкції.