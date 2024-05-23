Зеленський оголосив про початок збору благодійних внесків на бойових роботів
Платформа United24 починає збирати благодійні внески на бойові роботизовані платформи для захисту від російського терору.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі з нагоди другої річниці заснування ініціативи, повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Сьогодні радий оголосити новини про розвиток United24. Перша – приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська "Армія дронів" і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору", – заявив Зеленський.
Він нагадав, що платформа United24 за два роки вже зібрала $650 млн благодійних внесків від мільйонів людей та компаній зі 110 країн.
Зеленський розповів, що добровільні внески людей були різними: від кількох доларів до мільйонів.
За його словами, це дало змогу реалізувати понад сто проєктів: створити перший у світі флот морських дронів, закупити реанімобілі та обладнання для лікарень, відновити житлові будинки, побудувати мости та облаштувати укриття для дітей.
Сьогодні новими амбасадорами United24 стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано. Загалом їх уже 26, уточнили в ОФісі президента.
Крім них, на саміті United24 у Києві були присутні: астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.
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Яка радість що членограй про це повідомив. Але було б краще щоб він сам задонатив на ВСУ як це постійно робить Порох.