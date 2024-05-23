США можуть завтра оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, – ЗМІ

США вже завтра, 24 травня, можуть оголосити про виділення Україні додаткової військової допомоги на $275 млн.

Про це пише АР із посиланням на двох посадовців, передає Європейська правда.

Як повідомляється, пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей про нову військову допомогу поки не відомо.

Цей пакет допомоги від США стане четвертим відтоді, як наприкінці квітня американський Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземне фінансування України та союзників.

Допомога США для України

Як повідомлялося, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників протягом місяців відмовлялися просувати цей захід.

Однак 20 квітня 2024 року Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.

Згодом Сенат США затвердив пакет законів, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення нового пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму $95,3 млрд.

Після того Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.