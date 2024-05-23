НБУ випустив пам’ятні монети, присвячені кримськотатарському орнаменту. ФОТО

Національний банк України презентував пам’ятні монети "Орьнек. Кримськотатарський орнамент".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Нові пам'ятні монети присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України.

2021 року орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

"Як свідчення нашої глибокої пошани до корінного народу Криму та з нагоди 70-річчя членства України в ЮНЕСКО ми презентуємо монети, присвячені унікальному орнаменту, що є невід'ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Віримо, що ці монети стануть своєрідним талісманом, що пророкує визволення Криму з окупації та відновлення вільного життя кримськотатарського народу на його батьківщині – в українському Криму", – сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Дизайн монет

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef). Від наґишчи в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками.

Угорі розміщено написи УКРАЇНА, нижче ÖRNEK/ОРЬНЕК, малий Державний Герб України, номінал та графічний символ гривні ₴, рік карбування – 2024.

На реверсі монет на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків.

Авторкою ескізу пам'ятних монет стала голова громадської організації "Алєм" Есма Аджієва, адаптацію дизайну здійснила Олександра Кучинська.

Де купити монети

Пам'ятні монети "Орьнек. Кримськотатарський орнамент" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 7,5 тис. штук, номіналом 5 гривень – з нейзильберу тиражем до 75 тис. штук (у сувенірному пакованні).

Монети будуть продаватися в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку і в банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).