Google дозволила ділитися паролями з близькими

Компанія Google оголосила, що функція обміну паролями відтепер доступна в "Менеджері паролів". Так, тепер можна ділитися паролями з членами родини, але не з будь-ким, хто має обліковий запис Google.

Про це пише Android Authority.

"Завдяки цій новій функції тепер ви можете безпечно ділитися своїми паролями зі своєю сімейною групою в "Менеджері паролів" Google. Коли ви поділитеся паролем, члени вашої родини отримають його копію, готову до використання", – пояснили в компанії.

Раніше Google наводила кілька прикладів того, як ця фунція може бути корисною. Так, наприклад, це координація роботи з дитячим садком або можливість доступу батьків до шкільних завдань дитини. Окрім того, ця функція зручна для спільного доступу до стрімінгових сервісів, облікових даних страхування, VPN тощо.

Ця функція стала доступною як оновлення Google Play Services v24.20, хоча зазначається, що на десктопній версії Chrome вона може бути недоступна.

Раніше повідомлялося, що Google зробила свій ШІ-застосунок доступним для України.