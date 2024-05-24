Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
Сестра голови Національної поліції Івана Вигівського володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.
Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майно. Водночас поява цих активів у людей, на яких вони оформлені, викликає питання.
Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. До того ж вона не змогла пояснити журналістам ні де знаходиться "її" будинок, ні яка в ньому квадратура.
Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу – Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8.
Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.
Як з’ясували розслідувачі, на сестру Вигівського – Оксану Альховік, оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні. На момент покупки сама вона жила не там, а в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі – вчителькою молодших класів, із зарплатнею близько 60 тис грн/рік. Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста, однак оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв. м. на околиці.
"Цікаво, що після призначення в поліцію колишня сільська вчителька почала обростати ще й бізнесом. В 2019 році вона увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі в сестри очільника Нацполу – половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн", – пишуть журналісти.
При цьому виявилося, що "Югнефтепродукт" сестри очільника НПУ кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самої Нацполіції.
Наприклад, у 2022 році одним із постачальників ТОВ "Югнефтепродукт" було ТОВ "Ексон ЮК". У той час Вигівський очолював поліцію Києва і в червні того року саме слідчі ГУ НПУ м. Києва почали розслідувати провадження про постачання авіапалива державному підприємству. Підозрювали збитків на 120 млн грн, привласнення майна й відмивання доходів.
У тому провадженні, у якості власне постачальника, фігурував і "Ексон", і ціла група пов’язаних фірм, до якої він входив. Поліцейські ходили на обшуки, арештовували рахунки, вилучали печатки – зокрема і постачальника сестри Вигівського. Попри кримінал від поліції, фірма сестри Вигівського продовжила торгувати з цією групою компаній, просто через інші юрособи.
Цікаво також, що в 2023 році, після того як Вигівський очолив увесь Нацпол – справу "Ексона" теж забрали нагору – в ГСУ Нацполіції. А вже від літа родинний бізнес почав торгувати з "Єксоном".
У 2020 році Альховік з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні.
У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу – самостійні і в їхню роботу він не втручається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже?
Ахтоцевсезробив?
Може, громадянам вже час згадати про "хотьпаржом, хуженібудєт, абинєпорох, какаяразніца"?
Ні , це чисто "українське" досягнення "мудрого наріду73%" !
Навіть Путло дивується - коли ж вони, лохи73% , нарешті проженуть ЦЬГО та ЦИХ, щоб я , знервований дід-маніак, нарешті заспокоївся?!
Але "мудрому наріду73%" , схоже ВСЕ ПОДОБАЄТЬСЯ , що ЦЕЙ з ЦИМИ роблять в Україні !!!
Відкрийте кордони для тих, хто не поділяє всього того, що відбувається на цій території. Хто б'є себе в груди, що він великий патріот - не проблема, залишайтесь. Але не треба розповідати іншим, що вони мають розділяти ваші погляди. Відпустіть цих людей, тоді це буде справедливо. Заодно, не буде новопризначених "ворогів народу", які будуть вам заважати будувати світле майбутнє.
ЗЕЛЯбобики , если вам поплохело от этой новости - начинайте плеваться в ПАПЕРЕДНИКА и вам сразу полегчает ... знаю об этом из личных наблюдений по знакомым ЗЕЛЯбобикам - если что не так вытворяет их ЗЕвласть , то сразу открывается ротяка и оттуда летит слюна " К этАму привел прАклятый ПАрАшекА !"
Биомасса - она и есть биомасса , это уже не лечится!