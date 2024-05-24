Рада розширить перелік підстав для розкриття банківської таємниці

Верховна Рада 23 травня прийняла за основу законопроєкт №9235 щодо розширення переліку підстав розкриття банками банківської таємниці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, йдеться про внесення змін до законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

"Метою проєкту закону є забезпечення законодавчого врегулювання для розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю, на запит нотаріусів для встановлення опіки над майном безвісно відсутньої особи або особи, зниклої безвісти за особливих обставин", – пояснили у міністерстві.

Крім того, нотаріуси зможуть отримувати дані про рахунки, кошти, рухоме майно та інше. Очікується, що це сприятиме захисту прав членів сімей таких осіб.

Як повідомлялося, у квітні Національний банк оновив правила перевірки дотримання санцій банками