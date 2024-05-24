В Україні побільшало ДТП з постраждалими. 40% – через перевищення швидкості

За чотири місяці 2024 року в Україні зафіксували 6 475 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, що на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зокрема, кількість загиблих у таких ДТП цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих – 8155.

Найбільше ДТП з постраждалими другий рік поспіль стається у Дніпропетровській області – 637 випадків, або 10% від загальної кількості по країні. За рік кількість ДТП тут зросла на 14,5%.

Львівщина посідає друге місце з 586 ДТП з постраждалими (9%), а Київ замикає трійку антилідерів – 534 випадки (8%).

Найбільший приріст ДТП з постраждалими за рік зафіксовано у Херсонській (+26%), Миколаївській ( +23%) та Рівненській областях (+23%).

Найбільше людей загинуло через перевищення швидкості (430) та порушення правил маневрування (136).

Крім того, рік до року зростає кількість ДТП з постраждалими за участю дітей. За чотири місяці в Україні сталося 956 таких аварій – майже на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше ДТП з дітьми зафіксували на Львівщині – 115 випадків.

Кількість ДТП з постраждалими з вини дітей зросла у 1,4 раза цьогоріч порівняно з минулим роком і втричі порівняно з 2021 роком. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині (21), Рівненщині (14), Івано-Франківщині (13) та Волині (12).