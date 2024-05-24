Найбільший виробник цукру в Україні отримав 52 мільйони євро прибутку за квартал (оновлено)

Агрохолдинг "Астарта" скоротив свій прибуток у першому кварталі 2024 року на 10% – до 53 млн євро. Майже 70% доходів забезпечив експорт.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає Forbes.

Зазначається, що виторг "Астарти" за указаний період становив 165,8 млн євро, що на 1% вище відповідного показника минулого року.

У компанії уточнили, що рослинництво принесло 44% виторгу або 73 млн євро (-9%). Виробництво цукру принесло 26% загального доходу або 44 млн євро (+19%). Переробка сої дала 18% виручки або 29 млн євро (-6%), тваринництво – 8% або 13 млн євро (+24%).

Показник EBITDA компанії зменшився на 24% до 29 млн євро.

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Зазначається, що 21 травня агропідприємства холдингу вже завершили весняну посівну кампанію. Структуру посівів склали: цукрові буряки – 38 тис. га (на 1% менше, ніж в минулому сезоні), соя – понад 70 тис. га (+27%), озима пшениця – 49 тис. га (+14%), соняшник – 18 тис. га (-34%), озимий ріпак – 12 тис. га (-14%), кукурудза – 6 тис. га (-69%). Площа органічного землеробства стабільна і становить 2 тис. га.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, до його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів та біогазовий комплекс.