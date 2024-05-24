Робота для ветеранів і переселенців: Служба зайнятості надаватиме послуги за принципом "єдиного вікна"

Служба зайнятості відтепер надаватиме комплексну підтримку ветеранам, людям із інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Як послуги будуть доступні

Так, громадяни, які звернуться по допомогу, матимуть доступ до таких послуг, як:

консультування щодо, видів гуманітарної, матеріальної та правової допомоги, на які вони мають право;

індивідуальний супровід на всіх етапах пошуку роботи: від складання резюме до працевлаштування;

послуги з психологічної та професійної реабілітації для адаптації до нових життєвих обставин.

Завдяки принципу "єдиного вікна" відвідувачі зможуть оперативно отримувати інформацію про активні грантові програми для відкриття чи розвитку бізнесу, можливості безоплатного навчання за ваучерами та інші пропозиції служби зайнятості.

Як відбуватиметься процес

Для того, щоб скористатися послугою "єдиного вікна", необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості.

Фахівці служби вивчать індивідуальну ситуацію відвідувача, визначать його першочергові потреби та розроблять персональний план дій.

Після того співробітник центру зайнятості скоординує надання всіх необхідних послуг та залучення ресурсів, за потреби долучивши партнерські організації.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році з'явиться мобільний застосунок Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій.