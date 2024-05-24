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Новини
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Гривня продовжує рекордно падати: Долар вперше коштує дорожче 40 грн/$

обмен,валют

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 27 травня, на рівні 40,1153 грн/$, порівняно із 39,9205 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав на 18 копійок – до 43,4910 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Офіційний курс гривні вперше впав нижче 40 грн за долар США

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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Топ коментарі
+20
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24.05.2024 16:40
+14
Скоро буде 45 як казав Зеленський
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24.05.2024 16:37
+14
Якщо тупорилі істоти керують державою, наступає повна срака, завжди.
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24.05.2024 16:39
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Скоро буде 45 як казав Зеленський
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24.05.2024 16:37 Відповісти
не казав,а сміявся підор гундосий з розумних очевидних речей.
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24.05.2024 16:39 Відповісти
На жаль, буде більше. Війна.
Та й ці д(з)***** заробляти грошей в принципі не вміють, крім опускати курс та піднімати податки і ціни на все.
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25.05.2024 12:23 Відповісти
Пишний як статист. контролює як росте і як зелень друкує гривню.

Халявних грошей захід не дасть, нагле ze -розкрадання дістало всівх
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25.05.2024 13:05 Відповісти
45 скоро буде???Пророцтво на 45 було при дебілі ЗЕ!!
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24.05.2024 16:38 Відповісти
Якщо тупорилі істоти керують державою, наступає повна срака, завжди.
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24.05.2024 16:39 Відповісти
Живуть же инфузориї туфельки,які приводять до влади собі подібних,а потім соплі і сльози
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24.05.2024 16:41 Відповісти
ну да, нам їх з Марса зпустили.
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24.05.2024 18:12 Відповісти
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24.05.2024 16:40 Відповісти
Зарплаты несоразмерно , бездумно подняли , фантиков нарисовали - по другому и быть не может .
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24.05.2024 16:41 Відповісти
У гривні мандраж - мабуть шось чує
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24.05.2024 16:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q *****! не можу не нагадати
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24.05.2024 18:10 Відповісти
В може красти треба менше?!
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24.05.2024 23:01 Відповісти

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