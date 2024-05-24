У київському метро зламався сервіс оплати проїзду банківською карткою, "Київ цифровий" теж не працює (оновлено)
У столичному метрополітені з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою на турнікетах.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі", – зазначається у повідомленні.
У столичному метрополітені запевнили, що усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
- паперовим квитком.
Однак у службі підтримки додатку "Київ цифровий" згодом повідомили, що він теж не працює.
"Через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку. Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця", – йдеться на сторінці додатку у Facebook.
Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою в "Київському метрополітені" пообіцяли повідомити додатково.
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