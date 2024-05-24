У київському метро зламався сервіс оплати проїзду банківською карткою, "Київ цифровий" теж не працює (оновлено)

У столичному метрополітені з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою на турнікетах.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі", – зазначається у повідомленні.

У столичному метрополітені запевнили, що усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

паперовим квитком.

Однак у службі підтримки додатку "Київ цифровий" згодом повідомили, що він теж не працює.

"Через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку. Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця", – йдеться на сторінці додатку у Facebook.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою в "Київському метрополітені" пообіцяли повідомити додатково.