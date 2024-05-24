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Новини
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У київському метро зламався сервіс оплати проїзду банківською карткою, "Київ цифровий" теж не працює (оновлено)

метро,турникет,метрополитен,турникеты

У столичному метрополітені з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою на турнікетах.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі", – зазначається у повідомленні.

У столичному метрополітені запевнили, що усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • паперовим квитком.

Однак у службі підтримки додатку "Київ цифровий" згодом повідомили, що він теж не працює.

"Через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку. Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця", – йдеться на сторінці додатку у Facebook.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою в "Київському метрополітені" пообіцяли повідомити додатково.

Автор: 

банки (6954) Київ (4678) кредитні картки (111) Метрополітен (611) проїзд (143)


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Топ коментарі
+5
Та задовбали ви реально. Я телефоном з NFC не можу пройти в метро місяцями. Раз не пройшло,потім пройшло, а заплатив 16 гривень. Де 8 гривень? Федоров з'їв? Не дивуйтеся тепер коли в Резерв+ вам 15 років строку намалюють. Дебіли *****.
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24.05.2024 17:40
+4
Якби Ти хоч раз приїхав в Київ на екскурсію, а потім спішив би на поїзд - я б подивився, чи мав би ти більшу проблему.
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24.05.2024 17:12
+2
Подія державного рівня!
Цікаво, чи усі ЗМІ України її висвітлюють?
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24.05.2024 17:07
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Подія державного рівня!
Цікаво, чи усі ЗМІ України її висвітлюють?
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24.05.2024 17:07 Відповісти
Якби Ти хоч раз приїхав в Київ на екскурсію, а потім спішив би на поїзд - я б подивився, чи мав би ти більшу проблему.
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24.05.2024 17:12 Відповісти
Та не звертай увагу, він откудась з Жидачіва чи якихось Жовтих вод, де досі на підводах їздять. Понятно що йому на метро все одно
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24.05.2024 19:44 Відповісти
Та задовбали ви реально. Я телефоном з NFC не можу пройти в метро місяцями. Раз не пройшло,потім пройшло, а заплатив 16 гривень. Де 8 гривень? Федоров з'їв? Не дивуйтеся тепер коли в Резерв+ вам 15 років строку намалюють. Дебіли *****.
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24.05.2024 17:40 Відповісти
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24.05.2024 18:39 Відповісти
Які ж ви в сколково всі нудні. На розумних грошей вже не вистачає?
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24.05.2024 23:05 Відповісти
Головожопы делали!
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24.05.2024 18:33 Відповісти
жмеринка или шепетовка достойны.да?)
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24.05.2024 20:06 Відповісти
Ну в 18-19 років можна бути й розумнішим (розумнішою)!
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24.05.2024 20:23 Відповісти
Від Кличка вже і турнікети втомилися.
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24.05.2024 20:02 Відповісти
ты ЗеГлист вонючий целый день сереш на нормальних людей...от падлюка
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24.05.2024 21:01 Відповісти
I що людям робити, щоб скористатись метро?
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24.05.2024 20:04 Відповісти
У метрополітені заспокоїли: шановні пасажири, це лише побічний ефект зливу бази Резерв+ ФСБ РФ.
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24.05.2024 20:07 Відповісти
100пудов, хотят отслеживать кто где картой платит в транспорте)) что бы ловить человеков))) маршрут отслеживают!!!
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24.05.2024 21:00 Відповісти
Зламався сервіс - ставити працівників на оплату готівкою.
Нема працівників - пропускати всіх на посадку з касою самообслуговування (копілкою).
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24.05.2024 21:25 Відповісти
Треба було просто відкрити турнікети. Люди важливіші за гроші.
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24.05.2024 22:15 Відповісти

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