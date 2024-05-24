У Харкові хочуть збудувати підземне місто. Вартість проєкту оцінили у 225 мільйонів євро

Влада Харкова планує збудувати підземне містечко зі школою, паркінгом та торговими майданчиками, для реалізації цього проєкту шукатимуть інвесторів.

Про це міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба міськради.

"Це важлива ініціатива, яка допоможе людям почуватися захищеними. І ми не будемо витрачати на неї кошти міського бюджету, бо зараз нам дуже потрібно допомагати українським військовим. Тому будувати безпечне містечко під землею ми будемо виключно за кошти інвесторів", – запевнив Терехов.

Комунальна установа "Харківська інвестиційна агенція" вже презентувала проєкт безпечного підземного містечка на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі. Проєкт був розроблений місцевими архітекторами спільно з бюро Нормана Фостера.

Згідно із ним, площа містечка становитиме 236 тис. кв. м, воно матиме 5 поверхів. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону. Вартість будівництва попередньо оцінюється у 225 млн євро.

"Проєкт передбачає будівництво безпечного простору під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медустанови, і центри коворкінгу, і торгові майданчики. Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці", – розповідав Терехов.

Як повідомлялося, у квітні у Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона має 20 класних кімнат та зможе приймати 900 учнів у дві зміни.