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Новини
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У Харкові хочуть збудувати підземне місто. Вартість проєкту оцінили у 225 мільйонів євро

харків

Влада Харкова планує збудувати підземне містечко зі школою, паркінгом та торговими майданчиками, для реалізації цього проєкту шукатимуть інвесторів.

Про це міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба міськради.

"Це важлива ініціатива, яка допоможе людям почуватися захищеними. І ми не будемо витрачати на неї кошти міського бюджету, бо зараз нам дуже потрібно допомагати українським військовим. Тому будувати безпечне містечко під землею ми будемо виключно за кошти інвесторів", – запевнив Терехов.

Комунальна установа "Харківська інвестиційна агенція" вже презентувала проєкт безпечного підземного містечка на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі. Проєкт був розроблений місцевими архітекторами спільно з бюро Нормана Фостера.

Згідно із ним, площа містечка становитиме 236 тис. кв. м, воно матиме 5 поверхів. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону. Вартість будівництва попередньо оцінюється у 225 млн євро.

Проєкт безпечного підземного містечка у Харкові.

"Проєкт передбачає будівництво безпечного простору під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медустанови, і центри коворкінгу, і торгові майданчики. Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці", – розповідав Терехов.

Як повідомлялося, у квітні у Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона має 20 класних кімнат та зможе приймати 900 учнів у дві зміни. 

Автор: 

будівництво (2223) Харків (729) укриття (102)


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Топ коментарі
+19
А может лучше окопы?.. Да не, херня какая то...ну какие окопы в самом деле?
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24.05.2024 17:37
+15
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24.05.2024 17:37
+13
Повний дебілізм під час війни будувати підземні торговельні центри, а школа- то скоріш прикриття для гнилої справи. Краще ці гроші на ракетні програми в Україні направити чи на виготовлення дронів, бо захід не дозволяє своєю зброєю бити по рашці. Ось про що треба розумним думати. Ну а покидьки звісно про свої кишені дбають і пофіг та війна!!!
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24.05.2024 17:50
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24.05.2024 17:37 Відповісти
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24.05.2024 17:44 Відповісти
А может лучше окопы?.. Да не, херня какая то...ну какие окопы в самом деле?
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24.05.2024 17:37 Відповісти
А миллион дронов поместятся.
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24.05.2024 17:40 Відповісти
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24.05.2024 17:47 Відповісти
На жаль Харків вже ніколи не буде таким як до війни. Харків був великим транзитним містом між мордором та східною Європою. Тепер вже це втратило сенс. Поряд мордор, постійна загроза. Значить треба щось міняти... На жаль це так...
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24.05.2024 17:48 Відповісти
Великі будівничі тимошенки, рєзнікови, лієви уже готові до роботи
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24.05.2024 17:48 Відповісти
Ні терехов чужаків не підпустять. Там свої вистачає кому гроші пилити.
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24.05.2024 17:53 Відповісти
Повний дебілізм під час війни будувати підземні торговельні центри, а школа- то скоріш прикриття для гнилої справи. Краще ці гроші на ракетні програми в Україні направити чи на виготовлення дронів, бо захід не дозволяє своєю зброєю бити по рашці. Ось про що треба розумним думати. Ну а покидьки звісно про свої кишені дбають і пофіг та війна!!!
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24.05.2024 17:50 Відповісти
А як вони в одну школу всіх дітей запхають? А скільки буде коштувати одне торгове місце? А тендер на орендарів проводити будуть? Якийсь торгово-розважальний центр під прикриттям красивого гасла..
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24.05.2024 17:50 Відповісти
Всых напихати не будуть - тільки своїх, у кого там в центрі пентхаузі на Сумській і на роботу в адміністрацію ходить. Чи ви наївно думаєто, що діти з Салтівки будуть туди у шкільний буфет їздити за пончиками на метро?
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24.05.2024 18:29 Відповісти
Я вважаю - що то повна маячня. Тупий розпил бабла.
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24.05.2024 18:31 Відповісти
Призвіща.. ім'я..по-батькові цих "креативщиків". І відразу по 10 років на рило.
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24.05.2024 17:51 Відповісти
Терехов Ігор. Там одне таке ім'я. Був ще попередник , але не дожив.
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24.05.2024 17:55 Відповісти
за цю суму вони лише проект зроблять чи його половину ...
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24.05.2024 17:55 Відповісти
може підземний ракетний завод збудувати на кордоні з угорщиною?
а не підземне місто в 20 км від москаля?
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24.05.2024 17:59 Відповісти
Це російський шпигун зєля для паРашки будуватиме. За наші гроші
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24.05.2024 19:08 Відповісти
ну дуже перспективна інвестиція. Можно ще побудувати такі міста під Сумами і під Шосткою. Кацапи ******** зверху, а ти такий сидиш у фудкорті з виглядом зеленого похуіста. BlackRock просто будуть у захваті від такої геніальної ідеї.
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24.05.2024 18:01 Відповісти
а, забув! а зверху все ж таки висадити мільярд дерев.
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24.05.2024 18:43 Відповісти
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24.05.2024 18:14 Відповісти
Всьо продумано, гроші можна вкрасти, а потім звернути на кацапів
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24.05.2024 18:43 Відповісти
где ты арту на харьков видел?с300 да проблемка,но думаю петриот частично решит проблему
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24.05.2024 19:13 Відповісти
ну якшо САМ ЗЕ сказав шо в кацев 10000 с-300, то стіко патріотів і в світі не хвате
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24.05.2024 21:12 Відповісти
Лондон колись ще не так херячили. І нічо, відбудувався, живе.
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24.05.2024 22:25 Відповісти
Чи всі " патріоти" з діточками від влади помістяться? Чи може одразу на виріст робити?
Американці за бункери самі за себе платять. А ці вирішили за наш рахунок.
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24.05.2024 18:38 Відповісти
Велике крадівництво 2.
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24.05.2024 18:51 Відповісти
Ого, даже паркінги для машин. То в закритому місті-бункері будуть машини отруювати обмежену атмосферу.
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24.05.2024 18:53 Відповісти
Краще будувати не місто, а міста, і десь на Західній. Поруч кордону з паРашою не буде спокою
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24.05.2024 19:06 Відповісти
А що вже захисні споруди зробили... Ох і дебіли ...
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24.05.2024 19:17 Відповісти
Що ж вони ні як не заспокояться із тим будівництвом Як отака дичина задовбала, дибіли
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24.05.2024 19:33 Відповісти
Інстинктивно відчувають, що недовго вже їм так столуватися.
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24.05.2024 19:49 Відповісти
Підземні коворкінги, торгові центри... Це як із тими ж "пунктами незламності". Приміщення з 30 розетками і самоваром на сотню дев'ятиповерхових будинків
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24.05.2024 19:38 Відповісти
Шо-шо?! За 225 млн. підземне місто?!
А... яке воно буде завелике? Десь таке, як пів-Шепетівки? Бо на цілу Шепетівку грошей не стане - чиновники благополучно їх освоять (до чого ж огидне слівце, попри те, що точно передає суть явища).
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24.05.2024 19:47 Відповісти
Утопiя...

А скiльки людей змогли б цим скористатися? Буде жеребкування?
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24.05.2024 20:17 Відповісти
Вот !!!! Нє асфальтом єдіним !!!!!!!
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24.05.2024 20:33 Відповісти
шото дешево
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24.05.2024 21:09 Відповісти
А як на рахунок укріплень? На них стільки не заробиш?
Взагалі то в країні війна є?
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24.05.2024 21:28 Відповісти
Міст 15 років будували за 30млрд. І тут ось така пропозиція.
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24.05.2024 22:13 Відповісти
Влада Харкова ніяк не дочекається рашистів
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24.05.2024 22:59 Відповісти

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