Російський газ перестав бути життєво важливим для Італії, – міністр

Італії вдалося домогтися того, щоб імпорт газу з Росії не відігравав суттєвої для неї ролі.

Про це заявив італійський міністр енергетичної безпеки Джилберто Пікетто Фратін, передає Інтерфакс-Україна.

"Нині частка російського газу, яка надходить до Італії, мінімальна. Вона не відіграє суттєвої ролі для нашої країни", – сказав Фратін.

За його словами, незважаючи на те, що Італії "вдалося диверсифікувати джерела поставок", у цьому плані ще належить багато чого зробити.

Італія та російський газ

У 2022 році влада Італії взяла курс на те, щоб знижувати залежність від російського.

У квітні 2024 року Фратін заявляв, що Італія з початку повномасштабної війни Росії проти України змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулася залежності від російського ресурсу.

"Якщо раніше Росія задовольняла 40% наших потреб у газі, то сьогодні ми отримуємо трохи більше 10%. Таким чином, ми подолали нашу залежність від Москви", – сказав тоді він.

Втім, міністр промисловості Італії Адольфо Урсо ще торік говорив, що Італія зможе повністю припинити закупівлю російського газу вже протягом 2023 року.