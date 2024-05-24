Насіров вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу на 55 мільйонів

Сьогодні, 24 травня, за ексголову ДФС України Романа Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

Як повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС), на підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків. У тому числі він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.

У чому підозрюють Романа Насірова

У жовтні 2022 року співробітники НАБУ та САП повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Поступово розмір застави зменшили до 55 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.