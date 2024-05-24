Аграрії отримали перші компенсації з бюджету за придбану техніку українських виробників

Перші три українські агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Загальна сума компенсації склала 220 тис. грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки в бюджет закладено 1 млрд грн.

Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки – 880 тис. грн.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, купити необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

На сьогодні до переліку зробленої в Україні техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 6 691 номенклатурну позицію техніки та обладнання 64 українських виробників.

Серед доданих до переліку позицій, зокрема, трактори для сільського та лісового господарства, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, обприскувачі для хімічного захисту та інше.

Перелік постійно оновлюється відповідно до заявок, які надходять до міністерства.

Участь в програмі бере 31 банк.