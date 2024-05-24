Російським банкам закрили 55% рахунків у доларах та євро по всьому світу

Від початку 2022 року кількість валютних кореспондентських рахунків банків Росії в американських доларах і євро скоротилася на 55%. Таким чином економіка РФ продовжує втрачати фінансові зв’язки зі світом та можливості проводити операції в основних глобальних валютах.

Про йдеться в звіті Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

У Центробанку РФ визнають, що процес, який розпочався з першою хвилею західних санкцій, котра відрізала від системи SWIFT найбільші російські держбанки, не вщухає: за період з жовтня 2023 року до квітня 2024 року кредитним організаціям РФ закрили ще 17% коррахунків.

"У звітний період продовжилася тенденція скорочення кореспондентських зв'язків у токсичних валютах з банками-нерезидентами", – зазначає ЦБ Росії, додаючи, що країни, які Кремль називає "дружніми", також не поспішають наводити фінансові мости з Москвою.

Позитивна динаміка кореспондентських відносин у валютах "дружніх" країн сповільнилася у зв'язку з санкціями, ухваленими США у грудні 2023 року та ускладнили взаємодію російських банків із закордонними партнерами.

Йдеться про нові повноваження американського Мінфіну, який відтепер може вводити санкції, аж до відключення доларових розрахунків проти будь-яких банків світу, які сприяють російському ВПК.

Загроза включення до "чорних списків" вже змусила банкірів у Туреччині, ОАЕ та Китаї блокувати платежі на адресу російських компаній.

У результаті поставки в Росію імпортних товарів почали скорочуватися – на 18%, за даними ЦБ РФ на травень. Китай – головний торговельний партнер Кремля, який забезпечує половину всього імпорту до РФ, – скоротив поставки майже на 15%, імпорт турецьких товарів упав на третину.

Російські експортери продовжують продавати на ринку валюту, дотримуючись президентського указу: у березні вони "викинули" на ринок $13 млрд, у квітні – $13,2 млрд. Порівняно з початком року продаж навіть зріс: так, у січні та лютому це було $11, 7 млрд на місяць.

Однак валютний виторг все частіше "зависає" за кордоном через відмову банків обробляти платежі, випливає зі статистики російського регулятора: за січень-квітень іноземні активи російських компаній підскочили на $33,2 млрд.

Центробанк Росії також визнає, що валюти в Росії дедалі меншає, і це стосується навіть юанів: з грудня, коли платежі зіткнулися з проблемами, у російських банків спостерігається зниження ліквідних активів у китайській валюті. У результаті банки, які минулого року були "донорами", забезпечуючи юанями "колег", самі зіткнулися з необхідністю шукати китайську валюту.