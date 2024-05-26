Китайська Vorex знову намагається заблокувати закупівлю труб "Укргазвидобуванням"

Компанія Vorex Федора Закусило, постачальник сталевих труб із Китаю, вкотре намагається заблокувати проведення тендерів державної компанії "Укргазвидобування" на закупівлю сталевих труб для видобутку газу.

Згідно інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, Vorex 24 травня 2024 року подала позов проти "Укргазвидобування", у якому вимагає змінити умови тендеру державної компанії на закупівлю труб та просить суд зупинити проведення самого тендеру.

Як повідомляється на сайті "Прозорро", "Укргазвидобування" 16 травня 2024 року оголосила тендер на закупівлю сталевих труб.

Початок аукціону запланований на понеділок, 27 травня. Проте в п'ятницю, 24 травня, Vorex подала позов до суду про блокування закупівлі, справу буде розглядати суддя Чинчин О.В.

Блокування поставок труб

Китайська Vorex системно блокує поставки труб "Укргазвидобування". Так, у квітні компанія Vorex уже зірвала закупівлю великої партії сталевих труб.

Vorex програла в тендері "Укргазвидобування", адже запропонувала ціну вищу, ніж переможці.

Тоді компанія Федора Закусило подала позов в Госпсуд Києва, який заборонив "Укргазвидобуванню" укладати контракти з переможцями чотирьох проведених тендерів.

"Укргазвидобування" оскаржило таке рішення, 21 травня Апеляційний суд відмінив ухвалу суду про заборону укладання договорів як таку, що протирічить законодавству України.

Тим не менш закупівля труб "Укргазвидобуванням" не відбулася через дії Vorex.

Компанія Vorex – постачальник сталевих труб китайських виробників державним компаніям України.

Нагадаємо, що цього тижня очільник Міноборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що Китай поставляє летальну зброю Росії для ведення війни в Україні. Раніше видання New Voice повідомляло, що Китай активно допомагає Росії збільшувати оборонне виробництво за рахунок поставок верстатів, мікроелектроніки, БПЛА, технологій крилатих ракет.