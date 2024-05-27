У Києві розмістять шість міні-ТЕЦ. Вони забезпечать світлом, теплом та водою до 300 тисяч киян

У Києві будуть розміщені шість міні-ТЕЦ. Їх установлять на правому й лівому берегах столиці.

Про це заявив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, передає Укрінформ

"Ми розуміємо, що останні удари, які були зроблені ворогом по енергетичній системі України, вони викликають обмеження в енергопостачанні. Ми розуміємо, що Київ не є островом. Ми залежні також від об'єднаної енергосистеми України та такі самі обмеження будуть у нас. Відповідно, звичайно, що столиця готується до того, аби якимось чином принаймні мінімізувати ці обмеження, наскільки це можливо. От сьогодні ми говоримо про взагалі нову концепцію енергетики столиці. Це шість міні-ТЕЦ", – сказав Бондаренко.

За його словами, ці шість міні-ТЕЦ зможуть забезпечити близько 300 тис. киян електроенергією, теплом і водою.

"Донорське обладнання вже є, також іде мова про модернізацію котелень. Перш за все ми маємо говорити зараз про індивідуальні котельні та про житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки", – уточнив Бондаренко.

За словами Бондаренка, що більше буде невеликих джерел генерації, які не можна знищити або пошкодити одночасно, то більше Київ буде захищений від можливого блекауту.

"Насправді ми говоримо про перші шість ТЕЦ, які будуть розміщені і на правому, і на лівому березі. Як такого розподілу не буде. Це саме такі місця, де проживає багато людей. Це перш за все такі спальні зони, будемо говорити відверто. Далі, знову ж таки, ми маємо індивідуальні котельні, які можуть бути як одна для декількох житлових будинків, так і безпосередньо одна на будинок", – розповів Бондаренко.

Він зазначив, що вподальшому буде розроблятися певна програма для багатоквартирних житлових будинків, аби вони встановлювали індивідуальні котельні й індивідуальне генераційне обладнання.

"Тому насправді оце будуть доволі невеликі зони, які будуть забезпечені світлом, теплом, водою 24/7, не настільки залежні від великих об'єктів генерації", – зауважив Бондаренко.

Що таке міні-ТЕЦ

Міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) – це невелика енергетична установка, яка використовується для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання.

На відміну від великих ТЕЦ, міні-ТЕЦ установлюють ближче до споживачів через те, що вони мають меншу потужність. Міні-ТЕЦ зазвичай використовуються для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, комунальних об'єктів, підприємств і житлових комплексів.