В Україні стали менше викрадати телефони. Найпопулярніші бренди серед злодіїв

Із початку 2024 року було втрачено або викрадено понад 6,6 тисячі телефонів. Це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021-му, та у 1,3 раза менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що загалом 29 015 викрадених та втрачених телефонів було зафіксовано за 2023 рік, що майже вдвічі – на 46% – менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цього року була у Києві – 790 випадків (11,9% від загальної кількості), на Дніпропетровщині – 582 випадки (8,8%) та у Запорізькій області – 566 випадків (8,6%).

Для порівняння минулого року антирейтинг очолювала Донеччина.

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Список найбільш запитаних серед злодіїв телефонів незмінний протягом останніх трьох років: це Xiaomi, Samsung та iPhone. Так, у цьогоріч вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисячs Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі iPhone (14.2%).

У покупців найпопулярнішими марками телефонів три роки поспіль також є ці бренди, але в іншому порядку по запитаності: iPhone, Samsung та Xiaomi/Redmi.