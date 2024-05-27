БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 358 2

Безпілотник розвідки атакував російську РЛС на рекордній відстані, – ЗМІ

рлс,воронеж-м

Безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони атакував загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж М" у російському місті Орськ (Оренбурзька область) на відстані понад 1800 кілометрів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у воєнній розвідці.

"Так, можемо підтвердити цю інформацію", – заявив співрозмовник агентства.

Інших подробиць щодо цього інциденту у ГУР не повідомили.

Радіолокаційна станція "Воронеж М" працює в метровому діапазоні хвиль. Дальність виявлення цілей становить до 6000 км. Розроблено в "РТІ ім. академіка А. Л. Мінця" (Москва). 

Автор: 

безпілотник (536) РЛС (2) росія (14189) дрони (362) ГУР (61)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм.., цикаво - неужели партнеры из США попросили это направление накрыть
показати весь коментар
27.05.2024 11:04 Відповісти
Це добре, може краще б було аеродроми атакувати!???
показати весь коментар
27.05.2024 13:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 