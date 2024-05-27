Безпілотник розвідки атакував російську РЛС на рекордній відстані, – ЗМІ
Безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони атакував загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж М" у російському місті Орськ (Оренбурзька область) на відстані понад 1800 кілометрів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у воєнній розвідці.
"Так, можемо підтвердити цю інформацію", – заявив співрозмовник агентства.
Інших подробиць щодо цього інциденту у ГУР не повідомили.
Радіолокаційна станція "Воронеж М" працює в метровому діапазоні хвиль. Дальність виявлення цілей становить до 6000 км. Розроблено в "РТІ ім. академіка А. Л. Мінця" (Москва).
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Олексій Нагорний
показати весь коментар27.05.2024 11:04 Відповісти Мені подобається 0
ALEX 13 #375637
показати весь коментар27.05.2024 13:24 Відповісти Мені подобається 0
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