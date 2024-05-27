Безпілотник розвідки атакував російську РЛС на рекордній відстані, – ЗМІ

Безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони атакував загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж М" у російському місті Орськ (Оренбурзька область) на відстані понад 1800 кілометрів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у воєнній розвідці.

"Так, можемо підтвердити цю інформацію", – заявив співрозмовник агентства.

Інших подробиць щодо цього інциденту у ГУР не повідомили.

Радіолокаційна станція "Воронеж М" працює в метровому діапазоні хвиль. Дальність виявлення цілей становить до 6000 км. Розроблено в "РТІ ім. академіка А. Л. Мінця" (Москва).