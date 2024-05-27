Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука
Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії у соцмережі Х.
"Усі обмеження, які щодо них раніше запровадила Чехія, тепер діють у всіх 27 державах-членах ЄС", – йдеться у повідомленні.
Санкції передбачають заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. При цьому, кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території блоку.
Чеські санкції проти Медведчука
У березні 2024 року Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука, його наближеного Артема Марчевського та зареєстрованої в Чехії юрособи Voice of Europe, якій належить однойменний портал.
Як повідомляв прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, Медведчук та Марчевський за допомогою Voice of Europe на користь Кремля намагалися проводити на території Чехії операції впливу, які "могли зашкодити безпеці країни та ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даст под зад всем телкам путинского окружения
Которые живут в пентхаусах Лондона, Вены и Парижа
Когда всех деток путинского окружения попрут из всех европейских вузов
Когда сынку Соловьева, доченьке Лаврова и доченьке Пескова покажут дулю и выдворят в Кацапстан
Вот тогда начнутся кардинальные перемены
А когда дулю на въезд показали Медведчуку
Кремлю на это насрать
Лондон уже подвергался бомбежкам немецкой авиации
А по Парижу легкой походкой от бедра шагали нацисты
Если нет исторической памяти - это капец
Говорят - скупой платит дважды
А если ты и скупой и тупой одновременно - то заплатишь жизнью
Самый яркий пример - это мы ,украинцы
Скупые украинцы хотели дешевого кацапского газа
А тупые украинцы - Владимира Александровича Зеленского
В итоге - катастрофа глобального масштаба
Путин - *****, конечно
Но не дурак
Он потому и внедряет кругом своих троянских коней
Каким надо быть тупым - особенно сегодня
Чтобы не понимать этого!!!!
Чи уже все приватизовано, «невідомими служками» з ВРУ??!!
Рнбоу теж за 3 роки соплі не жувало, але ж Зеля заклопотаний на отих СТАВКАХ Планах Картах… Особисто, стріли малює… СРАТЬєх … ухилянт