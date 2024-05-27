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Новини
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Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука

медведчук,віктор

Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії у соцмережі Х.

"Усі обмеження, які щодо них раніше запровадила Чехія, тепер діють у всіх 27 державах-членах ЄС", – йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. При цьому, кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території блоку.

Чеські санкції проти Медведчука

У березні 2024 року Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука, його наближеного Артема Марчевського та зареєстрованої в Чехії юрособи Voice of Europe, якій належить однойменний портал.

Як повідомляв прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, Медведчук та Марчевський за допомогою Voice of Europe на користь Кремля намагалися проводити на території Чехії операції впливу, які "могли зашкодити безпеці країни та ЄС".

Автор: 

Медведчук Віктор (358) санкції (4381) Чехія (349) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+4
Смешные они, а не я
Лондон уже подвергался бомбежкам немецкой авиации
А по Парижу легкой походкой от бедра шагали нацисты
Если нет исторической памяти - это капец
Говорят - скупой платит дважды
А если ты и скупой и тупой одновременно - то заплатишь жизнью
Самый яркий пример - это мы ,украинцы
Скупые украинцы хотели дешевого кацапского газа
А тупые украинцы - Владимира Александровича Зеленского
В итоге - катастрофа глобального масштаба
Путин - *****, конечно
Но не дурак
Он потому и внедряет кругом своих троянских коней
Каким надо быть тупым - особенно сегодня
Чтобы не понимать этого!!!!
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27.05.2024 11:58
+3
Смішно, так, дуже смішно, тому що через півроку відмінять, як це вже було з зеком або з колєю бімбою.
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27.05.2024 11:45
+2
смішно...
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27.05.2024 11:41
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смішно...
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27.05.2024 11:41 Відповісти
Смішно, так, дуже смішно, тому що через півроку відмінять, як це вже було з зеком або з колєю бімбою.
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27.05.2024 11:45 Відповісти
УЖЄ?
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27.05.2024 13:55 Відповісти
Вот когда Евросоюз
Даст под зад всем телкам путинского окружения
Которые живут в пентхаусах Лондона, Вены и Парижа
Когда всех деток путинского окружения попрут из всех европейских вузов
Когда сынку Соловьева, доченьке Лаврова и доченьке Пескова покажут дулю и выдворят в Кацапстан
Вот тогда начнутся кардинальные перемены
А когда дулю на въезд показали Медведчуку
Кремлю на это насрать
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27.05.2024 11:45 Відповісти
Смешная вы Галина, они же ЕС бабло приносят и немалое, кто же их выгонит?
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27.05.2024 11:48 Відповісти
Смешные они, а не я
Лондон уже подвергался бомбежкам немецкой авиации
А по Парижу легкой походкой от бедра шагали нацисты
Если нет исторической памяти - это капец
Говорят - скупой платит дважды
А если ты и скупой и тупой одновременно - то заплатишь жизнью
Самый яркий пример - это мы ,украинцы
Скупые украинцы хотели дешевого кацапского газа
А тупые украинцы - Владимира Александровича Зеленского
В итоге - катастрофа глобального масштаба
Путин - *****, конечно
Но не дурак
Он потому и внедряет кругом своих троянских коней
Каким надо быть тупым - особенно сегодня
Чтобы не понимать этого!!!!
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27.05.2024 11:58 Відповісти
А за інших ригоАНАЛІВ, Зеля з єримаком і татаровим, потурбувалися??
Чи уже все приватизовано, «невідомими служками» з ВРУ??!!
Рнбоу теж за 3 роки соплі не жувало, але ж Зеля заклопотаний на отих СТАВКАХ Планах Картах… Особисто, стріли малює… СРАТЬєх … ухилянт
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27.05.2024 12:01 Відповісти
Але якщо Медведчук поїде в Європу з іншим паспортом то заборона не буде діяти. Бо він уже буде не та особа на яку видане рішення. Бо в Європі закон є закон, а у Медведчука паспортів як блох з різним громадянством.
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27.05.2024 12:28 Відповісти
Не можна жити з такою пикою!
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27.05.2024 13:08 Відповісти
На запит Чехіі , а чому не України ...
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27.05.2024 14:12 Відповісти

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