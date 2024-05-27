Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука

Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії у соцмережі Х.



"Усі обмеження, які щодо них раніше запровадила Чехія, тепер діють у всіх 27 державах-членах ЄС", – йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. При цьому, кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території блоку.

Чеські санкції проти Медведчука

У березні 2024 року Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука, його наближеного Артема Марчевського та зареєстрованої в Чехії юрособи Voice of Europe, якій належить однойменний портал.

Як повідомляв прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, Медведчук та Марчевський за допомогою Voice of Europe на користь Кремля намагалися проводити на території Чехії операції впливу, які "могли зашкодити безпеці країни та ЄС".