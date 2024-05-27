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Фонд держмайна почав розпродаж непрофільних активів "Лісів України"

приватизація

Фонд державного майна провів два успішні аукціони з приватизації непрофільних активів держпідприємства "Ліси України" у Сумській області. За результатами торгів вдалося залучити 9,85 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що за кожен лот змагалися по 5 учасників.

Так, будівлі з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж було продано за 8,15 млн грн. Фінальна ставка перевищила стартову ціну у 1,7 раза.

Водночас будівлю площею 366,3 кв.м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району придбано за 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 раза.

"Приватизація непрофільних активів – це наповнення державного бюджету, з якого фінансуються наші Сили оборони. А ще – інвестиції в розвиток регіонів, створення нових робочих місць та стимулювання підприємницької діяльності. Важливо, що приватизується лише майно, а земля залишається у власності держави", – наголосив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Ліси України" передають Фонду держмайна активи, які не використовуються у господарській діяльності та потребують значних витрат на утримання. Зі свого боку Фонд готує ці об'єкти до продажу та проводить онлайн-аукціони у системі "Прозорро.Продажі".

Як повідомлялося, у січні 2024 року ДП "Ліси України" остаточно закрило цехи переробки по всій Україні.

Автор: 

приватизація (1347) ФДМУ (1364) Ліси України (22)


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