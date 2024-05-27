Обсяг пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" перевищив 16 мільярдів. Хто бере іпотеку під час війни?

Від початку дії програми "єОселя" 10,44 тис. українських родин взяли пільгові іпотечні кредити на загальну суму понад 16 мільярдів гривень, у тому числі на 7 млрд грн від початку 2024 року.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає пресслужба міністерства.

"За програмою єОселя від початку цього року 4 111 українських родин взяли кредити на придбання житла загалом на 7 млрд грн. Більшість з них отримали кредити на купівлю квартири, 174 родини – приватних будинків", – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що зростає кількість іпотечних кредитів, виданих на придбання житла на первинному ринку. Минулого тижня частка таких кредитів сягнула 30%.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 159 кредитів на 297 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 80 військовослужбовців та силовиків, 11 педагогів, 13 медиків та 6 науковців;

кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла, 2 ВПО та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку – 113 кредитів, ще 46 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу – готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 47;

міста Києва – 43;

Львівської області – 10.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.

У березні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" у 2024 році.