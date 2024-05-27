Суд визнав банкрутом українську авіакомпанію Bravo Airways

Господарський суд Києва визнав банкрутом чартерну авіакомпанію Bravo Airways та відкрив ліквідаційну процедуру.

За даними на сайті Верховного суду, рішення було ухвалено 15 травня, передає liga.net.

Справу про банкрутство ТОВ "Авіакомпанія Браво" порушили у лютому 2023 року за заявою Державної авіаційної служби. Компанія має борги перед нею на понад 4,6 млн грн.

Bravo Airways була заснована у 2012 році. До повномасштабної війни компанія базувалася в аеропорту Жуляни та мала три літаки: Boeing 737-500, Boeing 737-300, McDonnell Douglas 83.

Власниця Bravo Airways – Любов Орловська. До 2016 року вона також була засновницею авіакомпанії "Українські крила".

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року за позовом "Укрексімбанку" суд відкрив провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка була найбільшою в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення.