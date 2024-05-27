Рекордне падіння гривні триває: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 травня, на рівні 40,3012 грн/$, порівняно із 40,1153 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро впав ще на 27 копійок – до 43,7590 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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в нашому випадку все набагато поганіше - виробництва нема, на ринок викидуються гроші не зароблені, а вимогнені,
колись цей пузир лопне...
ЯК до цього можна прирівнювати приховування курсу валют?
дорожні знаки потрібно збивати, в там де кацапня пре - найменше шо треба робити...
І до обмінників Львова, Тернополя, Вінниці, Ужгорода, Чернівців рашистам гребти і гребти ...
Якби такі правила існували ДО зеленої влади, то їм не потрібно було окремо приймати рішення про заборону. Вони зробили це через пів року після введення військового стану.
І виправдовували це зовсім іншими причинами. Гугліть.
Зермаки так "боролись із спекулянтами".
Що було насправді.
https://forbes.ua/inside/nbu-zaboroniv-obminnikam-pokazuvati-kursi-valyut-chi-diysno-dolar-dorozhche-40-grn-vinik-cherez-spekulyantiv-30072022-7437
Це ж так чудово ганяти по всіх аптеках в пошуках ліків під звуки сирен повітряних тривог.
Саме час для таких диверсій проти своїх громадян!
чи в країні алкогольних мрій ми не за валюту комплектуючі купуємо?
чи може в ірпені школу за 260 млн не будують? теж путін? чи дороги, закупівлі за завищеними цінами.. путін винен?
йди до свого дімона бухай
а поки погортай список останніх законів де видаткова частина на соціалку збільшена на кілька сот мільярдів, серед них і виплати військовим, і решта.. і прикінь хєра до носа, з якого у нас грошова маса почала збільшуватись.
а ще для мамкіних бухарів - наш НБУ декларує політику таргетованої інфляції, це його основне завдання. і завдяки єрмако-шмигалям зараз полетить все що стримували ці роки..
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.