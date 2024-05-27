БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
12 626 50

Рекордне падіння гривні триває: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

доллар

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 травня, на рівні 40,3012 грн/$, порівняно із 40,1153 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 27 копійок – до 43,7590 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.

Офіційний курс НБУ на 28 травня

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2165) гривня (1542) курс (1495) НБУ (9271) обмін валюти (698)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
27.05.2024 16:31
+12
Зелебобіки ввімкнули печатний станок,бо не можуть виконати бюджет.
показати весь коментар
27.05.2024 16:04
+9
та ні. треба казати що долар - зелений папірец нічого не вартий. І буде ПАБЕДА ?
показати весь коментар
27.05.2024 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідем на рекорд ! -- гривня шось жопою чує
показати весь коментар
27.05.2024 16:01 Відповісти
Нах этот "позитив" под громкими названиями каждый день публиковать?
показати весь коментар
27.05.2024 16:01 Відповісти
та ні. треба казати що долар - зелений папірец нічого не вартий. І буде ПАБЕДА ?
показати весь коментар
27.05.2024 16:10 Відповісти
Нехай єрмак із зєлєю перестануть мавпувати ху@ла і знімуть заборону на висвічування курсу валют на табло біля обмінників і банків, люди не будуть потребувати подібних новин.
показати весь коментар
27.05.2024 16:12 Відповісти
Підійдт до каси дюбого обмінника і там висить листочок з курсом.
показати весь коментар
27.05.2024 16:15 Відповісти
Навіщо я маю ходити по обмінниках, якщо раніше курси валют можна було побачити здалеку?
показати весь коментар
27.05.2024 16:18 Відповісти
Раніше не було війни, це заходи безпеки, так само як відсутність певних дорожних знаків, які раніше можна було побачити здалеку.
показати весь коментар
27.05.2024 16:37 Відповісти
В чому саме заключаються заходи безпеки в приховуванні курсу валют?
показати весь коментар
27.05.2024 16:41 Відповісти
курс валюти тримається чи на зростанні виробництва, чи на вливанням грошей банками на ринок.
в нашому випадку все набагато поганіше - виробництва нема, на ринок викидуються гроші не зароблені, а вимогнені,
колись цей пузир лопне...
показати весь коментар
27.05.2024 16:48 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2024 16:49 Відповісти
це не означяє складати руки - ні в коєму разі!
показати весь коментар
27.05.2024 16:51 Відповісти
В тому самому, що й у приховуванні певних дорожнів знаків. Задайте собі питання, чому їх познімали.
показати весь коментар
27.05.2024 16:52 Відповісти
Дорожні знаки знімали, щоб дезорієнтувати рашистів.
ЯК до цього можна прирівнювати приховування курсу валют?
показати весь коментар
27.05.2024 16:54 Відповісти
тактіка це наша стратегія!
дорожні знаки потрібно збивати, в там де кацапня пре - найменше шо треба робити...
показати весь коментар
27.05.2024 16:59 Відповісти
Приховується не курс, а кричуще за кілометр місцезнаходження установи, це зайва провокація для нападу ДРГ в умовах воєнного стану.
показати весь коментар
27.05.2024 17:03 Відповісти
Обмінники це найголовніші об'єкти для ворожих ДРГ?
показати весь коментар
27.05.2024 17:05 Відповісти
Перше що зробило ДРГ Гіркіна, коли ще мало хто знав що вони тут - пограбувало машини укрпошти, які возили пенсію, обмінники, термінали й банкомати. І іменно цим у першу чергу займався Сталін при царському режимі - грабив грошових перевізників або банки.
показати весь коментар
27.05.2024 17:13 Відповісти
Табло на обмінниках все одно світяться для привернення уваги! Тільки без цифр.
І до обмінників Львова, Тернополя, Вінниці, Ужгорода, Чернівців рашистам гребти і гребти ...
показати весь коментар
27.05.2024 17:18 Відповісти
У нас не світиться. Якщо це десь є, претензіі до місцевої влади. Майте на увазі, що в будь якому місті є ждуни або завербовані, які можуть вчинити будь що.Тому й існує комендантська година навіть там де до рашистів дуже далеко. Сюди відносяться й правила для обмінників в умовах війни.
показати весь коментар
27.05.2024 17:22 Відповісти
"Сюди відносяться й правила для обмінників в умовах війни."

Якби такі правила існували ДО зеленої влади, то їм не потрібно було окремо приймати рішення про заборону. Вони зробили це через пів року після введення військового стану.
І виправдовували це зовсім іншими причинами. Гугліть.
показати весь коментар
27.05.2024 17:28 Відповісти
* після введення воєнного стану.
показати весь коментар
27.05.2024 17:39 Відповісти
Вам ніхто не винен в умовах війни називати справжні причини будь чого. Це є стратегія війни, одна з яких - дезорієнтація та дезінформація ворога, а також це стосується пересічного населення - ім можуть озвучити легендовані причини замість справжніх, для зменшення паніки тощо. Влада має на це право - казати те , що вважае за потрібне, гугліть це не мае сенсу.
показати весь коментар
27.05.2024 17:40 Відповісти
Методами демагогії про можна викрутити і виправдати все що завгодно.
Зермаки так "боролись із спекулянтами".

Що було насправді.

https://forbes.ua/inside/nbu-zaboroniv-obminnikam-pokazuvati-kursi-valyut-chi-diysno-dolar-dorozhche-40-grn-vinik-cherez-spekulyantiv-30072022-7437
показати весь коментар
27.05.2024 17:43 Відповісти
Можна і демагогію використати в боротьбі з ворогом, якщо хочете, а в екстренних умовах для боротьби згодится все, навіть палка. Ще раз - що і як називати, давати вичерпну інфу або легендовану, вирішує воєнна адміністрація, а не ми з вами. На все є причина, навіть заборона рибалки, можна жє і до цього причепитися, особливо вам як домогосподарці, мовляв, вам же так було зручно, чоловік рибу таскав.
показати весь коментар
27.05.2024 17:48 Відповісти
Якби боялись саме ДРГ, то просто видали б указ "В зв'язку із воєнним станом" і ВСЕ.
показати весь коментар
27.05.2024 17:55 Відповісти
Я не писав що це виключно єдина причина. Включаючи ДРГ, але не обмежуючись цим. Плюс роль можуть грати й спекуляціі.
показати весь коментар
27.05.2024 17:58 Відповісти
навіть не важно головне це чи другорядне для ДРГ
показати весь коментар
27.05.2024 17:15 Відповісти
Може і план зелених покидьків прикрити сайт Tabletkі.ua це нормальна ідея?
Це ж так чудово ганяти по всіх аптеках в пошуках ліків під звуки сирен повітряних тривог.
Саме час для таких диверсій проти своїх громадян!
показати весь коментар
27.05.2024 16:26 Відповісти
обменников развелось, с чего бы это?, синие-зеленые понавыдумывали, подходишь и тявкают курс который захотят....
показати весь коментар
27.05.2024 16:32 Відповісти
Зелебобіки ввімкнули печатний станок,бо не можуть виконати бюджет.
показати весь коментар
27.05.2024 16:04 Відповісти
і відключення світла це теж наслідок "роботи" цієї влади. Бо кому потрібна гривня, якщо можно по тихому продати електричку в Румунію, Молдову за Євро? А лохам сказати що то все руцьке ІПСО
показати весь коментар
27.05.2024 16:13 Відповісти
дякую блін.. економісти, тепер дрон подорожчав на 500 грн на рівному місці. 1шт.. а їх треба дофіга...
показати весь коментар
27.05.2024 16:21 Відповісти
Путіну дякуй, дебіла кусок
показати весь коментар
27.05.2024 16:30 Відповісти
йди бухай далі.. а пуйлу я подякую, дронами якраз.. не йому, так його міньонам на полі бою..
чи в країні алкогольних мрій ми не за валюту комплектуючі купуємо?
чи може в ірпені школу за 260 млн не будують? теж путін? чи дороги, закупівлі за завищеними цінами.. путін винен?
йди до свого дімона бухай
показати весь коментар
27.05.2024 16:57 Відповісти
ще раз для особово тупих - війна завжди провокує гіперіенфляцію, а подекуди й знищення попередньої валюти. Дякуй хуойлу за все.
показати весь коментар
27.05.2024 17:07 Відповісти
ну ти як для себе повторюєш то повторюй.
а поки погортай список останніх законів де видаткова частина на соціалку збільшена на кілька сот мільярдів, серед них і виплати військовим, і решта.. і прикінь хєра до носа, з якого у нас грошова маса почала збільшуватись.
а ще для мамкіних бухарів - наш НБУ декларує політику таргетованої інфляції, це його основне завдання. і завдяки єрмако-шмигалям зараз полетить все що стримували ці роки..
показати весь коментар
27.05.2024 17:10 Відповісти
Прикинь, корупція є у будь-якій країні. А грошова масса, потвторюю третій раз, збільшується набагато швидше в часи війни. Тому дубль три для тугодумів - дякуй хуойлу.
показати весь коментар
27.05.2024 17:19 Відповісти
утырки зеленые
показати весь коментар
27.05.2024 16:23 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2024 16:31 Відповісти
Та зажди, це ще не кінець. Може бути ця картинка оптимістична. Бубочка поки не збирається нікуди уходити. Ще балотуватися потім буде.
показати весь коментар
27.05.2024 18:49 Відповісти
Догоним рашку скоро...
показати весь коментар
27.05.2024 20:24 Відповісти
Невдовзі ще піднімуть тарифи і податки.
показати весь коментар
27.05.2024 19:11 Відповісти
Зробили їх разом.
показати весь коментар
28.05.2024 00:02 Відповісти
А чому Зелений не кричить Байден а почему у вас долар більше ніж у сорок разів більше гривні?Це все США винні якби вони давали більше доларів то і курс би був нижчим.
показати весь коментар
28.05.2024 00:46 Відповісти
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість кривавого Шоколадного Злодія , який робив цукерки на своїй фабриці у путловському Ліпецьку, заробляв на війні, був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента, коли "мудрому наріду73%" впарювали Вовіка в якость нового Президента ) - ось і маєте "веселе" життя.

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
показати весь коментар
28.05.2024 01:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA не можу не нагадати
показати весь коментар
28.05.2024 01:26 Відповісти
і шо?шо с того? було і більш "рекордне падіння" (мастера заголовков - мать вашу так)
показати весь коментар
28.05.2024 08:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 