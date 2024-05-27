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Новини
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Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень

держборг

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті).

Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У тому числі:

  • зовнішній державний та гарантований державою борг становив 4 298,92 млрд грн (71,52% загальної суми), або $108,37 млрд;
  • внутрішній державний та гарантований державою борг – 1 711,50 млрд грн (28,48%) або $43,14 млрд.

Зокрема, власне державний борг України становив 5 699,54 млрд грн (94,83% загальної суми), або $143,68 млрд. У тому числі зовнішній – 4 056,06 млрд грн (67,48% загальної суми), або $102,25 млрд, а внутрішній – 1 643,48 млрд грн (27,34%), або $41,43 млрд.

Гарантований державою борг України становив 310,88 млрд грн (5,17%), або $7,84 млрд, у тому числі: зовнішній – 242,86 млрд грн (4,04%), або $6,12 млрд; внутрішній – 68,02 млрд грн (1,13%), або $1,71 млрд.

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Як повідомлялося, у березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд – до 5,924 трлн грн.

Різке зростання державного боргу відбулося внаслідокз $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.

Автор: 

зовнішній борг (63) держбюджет (1571) держборг (1087) борг (1869) Мінфін (2930)


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Топ коментарі
+5
Тепер говорять про підвищення податків. А тендери на озеленення чи експедиції на Антарктиду за 11 млн дол на часі? Прикордонників + 13тис, поліцейські в заклади навчальні. Телемарафон, інші держ канали. Метро, розв'язки, дороги в прифронтових районах. Відновлення закладів, які потім залишаться без захисту.
Навіщо купувати танк, якщо це ціна трьох гармат? Маєм патент від чехів на гвинтівки, чому армія з ак-74 року?
Треба зменшити витрати на другорядні потреби.
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27.05.2024 18:22
+5
https://images.cnscdn.com/1/4/3/f/143f4dd0717ba16ff3a5d26c4d62bbf3/original.jpg

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Джерело: https://biz.censor.net/n3491555

у меня плохо с математикой или 86,17 млрд.грн. - это ни разу не 0,47 млрд. дол. ?
похоже на 2+ млрд.
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27.05.2024 20:24
+4
Якщо продати всі машини люкс-класу - легко у ПЛЮС ВИЙДЕМО!
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27.05.2024 17:31
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а нєкатариє - прібарахлілісь!!
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27.05.2024 17:13 Відповісти
немає значення кількість гривень. віддавати у валюті
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27.05.2024 17:17 Відповісти
Списать внешний долг - задача №1 мира для Украины!
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27.05.2024 17:20 Відповісти
Сп#₴*ить то, что внутри - главная задача ермакратии
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28.05.2024 10:36 Відповісти
Якщо продати всі машини люкс-класу - легко у ПЛЮС ВИЙДЕМО!
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27.05.2024 17:31 Відповісти
А якщо відберемо хабарі, то купимо рашку з потрохами
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28.05.2024 10:37 Відповісти
Зато мільярдери в Україні ростуть як гриби...
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27.05.2024 17:34 Відповісти
Они за границей все практически.
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27.05.2024 20:46 Відповісти
За 23 рік 1200 нових мільонерів і це при майже стоячий економіці.
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28.05.2024 03:28 Відповісти
Тепер говорять про підвищення податків. А тендери на озеленення чи експедиції на Антарктиду за 11 млн дол на часі? Прикордонників + 13тис, поліцейські в заклади навчальні. Телемарафон, інші держ канали. Метро, розв'язки, дороги в прифронтових районах. Відновлення закладів, які потім залишаться без захисту.
Навіщо купувати танк, якщо це ціна трьох гармат? Маєм патент від чехів на гвинтівки, чому армія з ак-74 року?
Треба зменшити витрати на другорядні потреби.
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27.05.2024 18:22 Відповісти
ситуація в тому що друкарні працюють якщо не на повну, то нормально. І ту массу грошей яка йде в обіг нічим не підкриплена - треба виймати як можно скоріше, один із інструментів - податки.
Але це тимчасове рішення якщо друкарні будуть працювати в такому ж режимі.
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28.05.2024 09:12 Відповісти
Згоден. Тільки умова МВФ - не вмикати цей станок. Якщо вони ще роблять нам транші/перекази, то наші проблеми існують в більш прозаїчних діях.
Наприклад, знищення малого бізнесу як прояв класу/ланки суспільства.
Тобто залишили бідних та заможних, середня мігрує/релокує щоб не зникнути. Зробили робочі руки замість незалежних підприємців, які самі себе забезпечують. Монополісти виводять кеш в інші країни, бо для них банкрутство прийнятне за конкуренцію. І будуть включати всі можливі способи, аби борг держави не мав нічого спільного з їхніми діями.
Наприклад приват, що приватизували з боргами.
І такого бруду багато, що і далі заводить суспільство в прірву
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28.05.2024 11:23 Відповісти
не знаю щодо умов, але усі вливи йдуть в валюті, її треба перевести та видати в гривні (ті ж соц/гос виплати) , армія на зараз - з захмарними зп як для країни за всі роки, інфляція висока - не друкувати вони не можуть аж ніяк, і це видно в банкоматах та магазинах - 1к гуляє пачками а 20-50-100грн це вже рідка купюра.
Щодо знищєння та ін. - теж такі думки, при будь якому розкладі - країні потрібні бідні щє мінімум років на 20, так легше керувати.
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28.05.2024 12:05 Відповісти
https://images.cnscdn.com/1/4/3/f/143f4dd0717ba16ff3a5d26c4d62bbf3/original.jpg

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Джерело: https://biz.censor.net/n3491555

у меня плохо с математикой или 86,17 млрд.грн. - это ни разу не 0,47 млрд. дол. ?
похоже на 2+ млрд.
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27.05.2024 20:24 Відповісти
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.

Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!
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28.05.2024 01:30 Відповісти
Така кількість ідіотів це не лікується - це і є ота сама Україна і вже майже без воьовничої меньшості - хто загинув, хто інвалід. А для чого ще вони обирали зеленского - саме для цього.
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28.05.2024 03:32 Відповісти
Коли зовнішній борг рахують у грн., то одразу виникає почуття спокою і вселенської гармонії...

Навіть подальші числа у 6 трлн. грн. не можуть повністю відігнати ці відчуття.

Та скільки б там не було тих трлн. грн. - все одно завжди можна надрукувати стільки, скільки потрібно.

А от додавання у такі статті фрази "... або ХХ млрд. дол." вносить у них якийсь канцеляризм і буденність.
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28.05.2024 02:50 Відповісти
ЛУЧШЕ ПУСТЬ СКАЖУТ СКОЛЬКО СЕЙЧАС ГРАЖДАН УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!???
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28.05.2024 06:15 Відповісти
Погодьте,ще аферист Фьодоров з бондою ще не всіх присадив на "дію",коли це відбудеться,то усі данні опиняться в руках лубянки і медведєв чи пісков скажуть.
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28.05.2024 07:28 Відповісти
НЕ ДАМО !!!
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28.05.2024 14:18 Відповісти
Так бубочка кукурікав в 19 році, що у ЗЕбанутої зграї шакалів закінчиться епоха бідності. А тупе бидло на радощах подумало, шо блазень і про них таке кукурікає і вони разом з ним посміються по приколу. А вийшло так, що сміються тільки ЗЕбануті шакали. З всієї України і грабують державний бюджет замість того, щоб все віддати на наші ЗСУ
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28.05.2024 09:56 Відповісти
ну то давайте відмовимося від допомоги, це до всіх скептиків, тоді кацапські нафтодолари потечуть в Україну рікою. Правда в цьому випадку і українська кров також потече рікою.
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28.05.2024 10:30 Відповісти
якщо перевести на мову цифр -це орієнтовно до 1 трл гривень на рік одні відсотки.....це попвний піпец .....а що може бути далі? це все тільки квіточки......все навалюється і навалюється....грошей буде потрібно все більше і більше ....і зебанду все влаштовує - бо дають ...джи 7 дають корупціонерам жерти аби ті виконували їхню забаганку і мрію....скажем вони . не допомагають - вони оплачують послугу...а яким способом виконавець виконає роботу їм начхати скажем так охорона праці в даному контесті замовника не цікавить....скажете .чого тоді кредити а не просто кошти без зобов язань? а щоб гоп копмпашка не спригнула завтра....кредити - бо не має ДОВІРИ ....а кредит то така штука .що якби ти не хотів кинути то не вийде ....це удавка яка задушить все....приклад аргентини- в 2000х одна з найуспішніших країн світу по життю -звязавшись з амерікосами і мвф стала однією з найбідніших країн світу ....а ще один момент-ми ждем кредитів як повітря бо не можем звести кінці з кінцями а при цьому не викорстовуємо валютні резерви ( окрім міжбанку і боргів) і щей вони підростають ...а чому? а тому що їх сша дає .але фактично з рук не випускає ...сша і мвф дали україні а україна зразу ж на них накупила боргів сша і гроші фактично лишились в сша .... але під ці куплені борги ( як гаранти) напевно україна ходить по світі і може взяти кредит ....кредит на кредит ікредитом поганяє...
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28.05.2024 11:18 Відповісти

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