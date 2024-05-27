Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті).
Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У тому числі:
- зовнішній державний та гарантований державою борг становив 4 298,92 млрд грн (71,52% загальної суми), або $108,37 млрд;
- внутрішній державний та гарантований державою борг – 1 711,50 млрд грн (28,48%) або $43,14 млрд.
Зокрема, власне державний борг України становив 5 699,54 млрд грн (94,83% загальної суми), або $143,68 млрд. У тому числі зовнішній – 4 056,06 млрд грн (67,48% загальної суми), або $102,25 млрд, а внутрішній – 1 643,48 млрд грн (27,34%), або $41,43 млрд.
Гарантований державою борг України становив 310,88 млрд грн (5,17%), або $7,84 млрд, у тому числі: зовнішній – 242,86 млрд грн (4,04%), або $6,12 млрд; внутрішній – 68,02 млрд грн (1,13%), або $1,71 млрд.
Як повідомлялося, у березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд – до 5,924 трлн грн.
Різке зростання державного боргу відбулося внаслідокз $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.
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Навіщо купувати танк, якщо це ціна трьох гармат? Маєм патент від чехів на гвинтівки, чому армія з ак-74 року?
Треба зменшити витрати на другорядні потреби.
Але це тимчасове рішення якщо друкарні будуть працювати в такому ж режимі.
Наприклад, знищення малого бізнесу як прояв класу/ланки суспільства.
Тобто залишили бідних та заможних, середня мігрує/релокує щоб не зникнути. Зробили робочі руки замість незалежних підприємців, які самі себе забезпечують. Монополісти виводять кеш в інші країни, бо для них банкрутство прийнятне за конкуренцію. І будуть включати всі можливі способи, аби борг держави не мав нічого спільного з їхніми діями.
Наприклад приват, що приватизували з боргами.
І такого бруду багато, що і далі заводить суспільство в прірву
Щодо знищєння та ін. - теж такі думки, при будь якому розкладі - країні потрібні бідні щє мінімум років на 20, так легше керувати.
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Джерело: https://biz.censor.net/n3491555
у меня плохо с математикой или 86,17 млрд.грн. - это ни разу не 0,47 млрд. дол. ?
похоже на 2+ млрд.
Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни!
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!
Навіть подальші числа у 6 трлн. грн. не можуть повністю відігнати ці відчуття.
Та скільки б там не було тих трлн. грн. - все одно завжди можна надрукувати стільки, скільки потрібно.
А от додавання у такі статті фрази "... або ХХ млрд. дол." вносить у них якийсь канцеляризм і буденність.