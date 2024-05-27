Велика українська IT-компанія відкриє офіс і почне наймати працівників у Румунії

Українська компанія з розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу – N-iX – виходить на румунський ринок. Із офісом у Бухаресті N-iX хоче посилити свою присутність у Європі та налагодити співпрацю з місцевими ІТ-фахівцями.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Румунський офіс N-iX буде функціонувати як технологічний хаб. Також компанія збирається найняти понад 100 ІТ-спеціалістів за наступні два роки

Про компанію

N-iX була заснована у Львові у 2002 році. Нині там працює понад 2,2 тис. спеціалістів. N-iX пропонує рішення у сфері програмної інженерії, хмарних технологій, аналітики даних, вбудованого програмного забезпечення, інтернету речей, машинного навчання та інших технологій.

Більшість праційників компанії біла релокована до безпечніших регіонів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі компанія має офіси два офіси у Львові та по одному – в Києві, Івано-Франківську (Україна), Кракові, Вроцлаві (Польща) та Медельїні (Колумбія). N-iX є резидентом "Дія.City".

Як повідомлялося, з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року і донині на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній, лише за 2023 рік розпочали роботу в Румунії понад 300 українських компаній.

Водночас загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024 року становила 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.