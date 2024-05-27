Казино "Прем’єр Палац" у центрі Києва збанкрутувало через борг перед державою

Київське казино "Прем’єр Палац", яке займає перші поверхи однойменного п’ятизіркового готелю у центрі Києва, подало заяву на банкрутство.

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство 15 травня, передає Liga.net.

У квітні Офіс генпрокурора подав позов до суду з вимогою стягнути з компанії 158,9 млн грн боргу. Госпсуд Києва частково задовольнив клопотання і в межах забезпечення позову наклав арешт на грошові кошти ТОВ "Казино "Прем'єр Палац" у такому розмірі.

У рішенні суду від 8 квітня зазначалося, що у 2022 році чистий прибуток казино становив 60,5 млн грн, за дев'ять місяців 2023 року – майже 9 млн грн.

Офіс генпрокурора також просив заарештувати 100% корпоративних прав казино, які належать ТОВ "Енергопоставка", і заборонити їхню перереєстрацію, але у цій частині клопотання про забезпечення позову суд відмовив.

Казино знаходиться у центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, 5, і займає перший та цокольний поверхи однойменного готелю "Прем'єр Палац".

У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала йому три ліцензії: на організацію та проведення азартних ігор у казино, на гральні столи та гральні автомати. У 2023 році їх анулювали.

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Як писав БізнесЦензор, компанія "Енергопоставка" записана на Нелю Костенко – менеджерку з групи VS Energy російських підприємців Михайла Воєводіна, віцеспікера Держдуми РФ Олександра Бабакова та власника футбольного клубу ЦСКА Євгенія Гінєра.

Ця ж фірма є власником енергозбутових компаній групи VS Energy, яка контролює обленерго у Кіровоградській, Житомирській, Рівненській, Одеській, Херсонській областях.

Нагадаємо, Міністерство юстиції ще у червні 2023 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції у виді стягнення активів російської групи VS Energy International B.V. Судовий процес у справі триває досі.