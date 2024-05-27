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Новини
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Найбільші мережі АЗС знижують ціни на дизпаливо третій тиждень поспіль

азс

Ціни на дизельне пальне в українських мережах АЗС продовжують знижуватися.

За тиждень з 20 по 27 травня середня ціна дизпалива по країні зменшилася ще на 17 копійок – до 52,77 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Ціни на дизельне пальне зменшилися у більшості мереж. Найсуттєвіше – одразу на 1,60 грн за літр цінник зменшила одеська мережа "Катрал". В інших мережах ціни просіли на 0,11-1 грн/л.

Водночас середня роздрібна ціна на бензин А-95 зросла за тиждень на 7 коп. – до 56 грн/л, а на бензин А-95+ – на 11 коп, до 59,65 грн/л. Зокрема, ціни на бензини підвищили мережі "Укрнафта", RLS, UPG, Chipo й ZOG.

Стимулом для зменшення вартості дизельного пального було його здешевшання в гурті, а гуртові ціни на бензин наприкінці тижня зросли, зазначають у Консалтинговій групі "А-95". Зокрема, дрібногуртова вартість бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн – до 49,51 грн/л, а дизелю, навпаки, зменшилася на 0,26 грн – до 43,49 грн/л.

Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС за тиждень з 20 по 27 травня

Як повідомлялося, преміальні мережі АЗС за тиждень з 13 по 20 травня знизили ціни на дизпаливо ще на 0,5-1 гривню за літр.

За тиждень з 6 по 13 травня преміальні мережі АЗС знизили ціни на дизпаливо на 1-2,5 гривні за літр. Водночас у низці мереж подорожчав бензин.

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АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3446) дизпаливо (1282)


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У 1996-му році А-95 коштував 58 копійок. За 28 років майже в 100 разів.
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27.05.2024 18:57 Відповісти
в 1996 році в тебе авта не було ***** тоді бензин
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27.05.2024 21:38 Відповісти
"Зачєм вам машина єслі у вас нєт дорог? "
В.В.Х.
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27.05.2024 21:44 Відповісти
ситуація абсурдна,якщо дивитися роки позаду, доляр підіймаєтся- а дизель дешевшає.
Попит в зв'язку зі всією ситуацією звісно просів, але не так щоб воно йшло вниз.
Скидування старих запасів перед введенням акцизу.
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28.05.2024 08:56 Відповісти

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