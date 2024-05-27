Найбільші мережі АЗС знижують ціни на дизпаливо третій тиждень поспіль

Ціни на дизельне пальне в українських мережах АЗС продовжують знижуватися.

За тиждень з 20 по 27 травня середня ціна дизпалива по країні зменшилася ще на 17 копійок – до 52,77 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Ціни на дизельне пальне зменшилися у більшості мереж. Найсуттєвіше – одразу на 1,60 грн за літр цінник зменшила одеська мережа "Катрал". В інших мережах ціни просіли на 0,11-1 грн/л.

Водночас середня роздрібна ціна на бензин А-95 зросла за тиждень на 7 коп. – до 56 грн/л, а на бензин А-95+ – на 11 коп, до 59,65 грн/л. Зокрема, ціни на бензини підвищили мережі "Укрнафта", RLS, UPG, Chipo й ZOG.

Стимулом для зменшення вартості дизельного пального було його здешевшання в гурті, а гуртові ціни на бензин наприкінці тижня зросли, зазначають у Консалтинговій групі "А-95". Зокрема, дрібногуртова вартість бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн – до 49,51 грн/л, а дизелю, навпаки, зменшилася на 0,26 грн – до 43,49 грн/л.

Як повідомлялося, преміальні мережі АЗС за тиждень з 13 по 20 травня знизили ціни на дизпаливо ще на 0,5-1 гривню за літр.

За тиждень з 6 по 13 травня преміальні мережі АЗС знизили ціни на дизпаливо на 1-2,5 гривні за літр. Водночас у низці мереж подорожчав бензин.